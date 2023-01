TEST: Nissan Qashqai e-POWER 190

Nissan nazywa Qashqai e-Power samochodem elektrycznym, który można zatankować benzyną. To brzmi jak sprzeczność sama w sobie, ale ten układ napędowy jest naprawdę trudny do sklasyfikowania.

Producent nazywa to technologią pomostową, która pomoże klientom przejść na w pełni elektryczne pojazdy, z którymi będą żyć w przyszłości. e-Power to fascynujący układ napędowy. Na początek akumulator o pojemności 2,1 kWh jest około dwa razy większy niż w konwencjonalnej pełnej hybrydzie. Uzupełnia go mały, trzycylindrowy, turbodoładowany silnik o pojemności 1,5 litra i zmiennej kompresji, który nigdy nie napędza bezpośrednio kół. Zamiast tego za ruch odpowiada pojedynczy silnik montowany na przedniej osi, który generuje 190 KM i 310 Nm momentu obrotowego. To wystarczy, aby rozpędzić Qashqaia e-Power do 100 km/h w 7,9 sekundy.

Nieuchronnie samochód działa tylko z automatyczną skrzynią biegów, ale płynniej niż z automatycznymi przekładniami CVT. Nissan opracował również technologię i-Pedal, która zwiększa regenerację energii po zdjęciu nogi z pedału gazu. Nie spowalnia to samochodu tak bardzo jak w przypadku firmowych samochodów LEAF i Ariya z pełnym napędem elektrycznym, ale oznacza to, że podczas normalnej jazdy będziesz używać pedału hamulca o wiele mniej.

Oprócz emblematów wariant e-Power nie wyróżnia się niczym wśród bardziej konwencjonalnych Qashqaiów. Model trzeciej generacji jest nie tylko ostrzejszy, ale także nieco większy, musząc urosnąć, aby zachować dystans do mniejszego SUV-a marki, Juke’a. Jest o 35 mm dłuższy, 32 mm szerszy i 25 mm wyższy niż wersja poprzedniej generacji, ale Nissan postarał się zachować kompaktowe wymiary zewnętrzne, które przyciągnęły klientów do projektu drugiej generacji.

Za kierownicą domyślnie obecny jest 12,3-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości NissanConnect, oferujący bezprzewodowy Apple CarPlay i istotne funkcje oparte na aplikacjach i łączności. Testowana wersja Tekna (o ok. 16 000 PLN droższa od podstawy) miała m.in. dodatkowo 10,8-calowy wyświetlacz przezierny Head-Up, który jest największy w tym segmencie. Konsola środkowa oferuje wiele przydatnych schowków, a ergonomiczne siedzenia można regulować w wielu kierunkach.

Z tyłu różnice w wielkości nowej generacji są naprawdę widoczne, w czym pomogło zwiększenie rozstawu osi o 20 mm. Przestrzeń na kolana dla pasażerów z tyłu wzrosła o 28 mm do 608 mm. Bagażnik (do którego dostęp można uzyskać za pomocą elektrycznie sterowanej klapy tylnej w wersji Tekna) jest znacznie większy niż w poprzednich modelach, nie ma na niego wpływu układ napędowy e-Power i ma pojemność 500 litrów, ze schowkiem pod podłogą, szerokim i wystarczająco głębokim, aby pomieścić półkę bagażową.

Ceny Qashqai e-Power zaczynają się od 176 200 PLN. To ponad 35 000 PLN więcej wyjściowo w porównaniu z mniej wydajnym, konwencjonalnym modelem DIG-T 158 Mild Hybrid.

Podobnie jak wszystkie Qashqaie, ten również może być wyposażony w technologię wspomagania kierowcy ProPILOT nowej generacji. System jest w stanie przyspieszać i hamować pojazd na jednym pasie ruchu na autostradzie. Konfiguracja przejmuje obowiązki kierowania i może dostosowywać się do takich elementów, jak zmieniające się ograniczenia prędkości. ProPILOT Assist z Navi Link może komunikować się z radarami martwego pola, aby interweniować i korygować ruchy kierownicy, zapobiegając manewrowi zmiany pasa ruchu, jeśli w strefie znajduje się inny pojazd. Pozostałe funkcje obejmują ostrzeżenie o ryzyku kontaktu z obiektem z boku pojazdu, zwykle podczas skręcania na miejsce parkingowe.

Qashqai e-Power spala do 4,5 l na 100 km w cyklu mieszanym. Imponujące jak na silnik o mocy 190 KM. Aby dać szerszą perspektywę, podstawowy model Qashqai ze 140-konną benzyną DIG-T i manualną skrzynią biegów spala 5,3 l na 100 km.

Jeśli uważasz, że hybryda nie jest wystarczająco „elektryczna”, ale zniechęcają cię zasięg, cena i problemy z ładowaniem, które obecnie dotykają pojazdy elektryczne, zainteresuje cię technologia e-Power firmy Nissan. A jeśli szukasz rodzinnego SUV-a średniej wielkości, przekonasz się, że idealnie pasuje pod maskę tego najdroższego modelu Qashqai.

