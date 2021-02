Bohaterska saga: MSI GE66 Raider Valhalla Limited Edition

Gdy dopada nas szara rzeczywistość, oderwanie się od niej chociażby na chwilę wydaje się niezwykle kuszące. Stan ten najłatwiej osiągnąć w jeden sposób – odpalając jakiś wciągający tytuł i dając ponieść się rozgrywce. Gry komputerowe przyciągają nas na wiele sposobów: unikatową mechaniką, wymagającym poziomem trudności, relaksującym klimatem, możliwością zabawy ze znajomymi lub niepowtarzalnym światem czy wciągającą fabułą.

Niezależnie od tego, jakim typem gracza jesteś i czego oczekujesz od rozgrywki, przyda ci się komputer, który nie zawiedzie cię w żadnej sytuacji: od samotnej eksploracji otwartych światów po epickie bitwy u boku wiernych towarzyszy z drużyny. Nie, nie musisz szukać dalej. Oto specjalna edycja MSI GE66 Raider inspirowana najnowszą częścią kultowej serii Assassin’s Creed, zatytułowaną Valhalla. To prawdziwy twardziel wśród laptopów, gotowy towarzyszyć ci w każdej wyprawie czy zadaniu, a na dodatek zachwycający unikatowym designem i wykończeniem.

Do brzegów Anglii przybiliśmy wraz z pierwszymi promieniami świtu. W wyprawie brały udział łącznie cztery statki; drakkary wykonane przez rzemieślników ze Skarnsund, tnące fale niczym dobrze naostrzony topór. Waleczny Thor uśmiechał się do nas w trakcie drogi: wiatr hojnie wypełniał nasze żagle, a wody były tak spokojne, że nawet jeden z mych współbraci nie zakończył żywota w odmętach wzburzonego morza. Teraz, w pełnym słońcu (chociaż dowódca mówi, żebyśmy się do niego zbytnio nie przyzwyczajali), mogłem po raz pierwszy przyjrzeć się temu wspaniałemu lądowi, który od tej pory stanie się moim domem…

Specjalna edycja MSI GE66 Raider powstała w ścisłej współpracy z firmą Ubisoft, wydawcą Assassin’s Creed: Valhalla. Jej efekty zapierają dech w piersiach już na pierwszy rzut oka. Pokrywa laptopa i oparcie na nadgarstki zostały pokryte motywami z gry – znakiem prastarego zakonu Asasynów oraz stylizowanym symbolem kruka, wiernego towarzysza głównego bohatera. Dzięki zastosowaniu techniki wytrawiania, metalowa obudowa nabrała niepowtarzalnej faktury, przepięknie wyglądającej i szlachetnej w dotyku.

Eleganckim grawerunkom towarzyszy panoramiczny system podświetlenia Mystic Light. Wbudowana w przednią krawędź komputera listwa świetlna niczym zorza polarna mieni się 16,8 milionami kolorów, dając ci całkowitą kontrolę nad wyglądem twojego urządzenia. Jeśli pragniesz, żeby zabawa była jeszcze bardziej wciągająca, możesz dopasować podświetlenie RGB do tego, co akurat dzieje się na ekranie – niepowtarzalne wrażenia gwarantowane!

Nie było czasu na podziwianie widoków – rzuciliśmy kotwicę w niewielkiej zatoczce, kilka godzin drogi od osady założonej przez naszych krajan przed kilkoma miesiącami. Przybicie do skalistego, zdradliwego brzegu okazało się nie lada wyzwaniem, w szczególności po męczących tygodniach spędzonych na statku. Słabsi mogliby się poddać, ale nie my; wytężyliśmy wszystkie swoje siły i w rytmie okrzyków dowódcy zabezpieczyliśmy okręty, po czym udaliśmy się w drogę. Przed nami było jeszcze wiele pracy.

Gry stają się coraz piękniejsze i bardziej realistyczne, lecz okupione jest to coraz większymi wymaganiami sprzętowymi. Właśnie dlatego MSI GE66 Raider Valhalla oddaje ci do dyspozycji naprawdę potężne podzespoły, z kartami Nvidia GeForce RTX serii 2000 na czele.

Procesory graficzne z serii Turing charakteryzują się nie tylko perfekcyjną wydajnością w grach, ale także wsparciem dla najnowszych technologii procesowania obrazu. Obsługa ray-tracingu oznacza, że w grze zaobserwujesz realistyczne odwzorowanie zachowania się światła: twoje oczy cieszyć będą dynamiczne cienie, szczegółowe odbicia i dramatyczne kontrasty. Teraz bez reszty będziesz mógł zanurzyć się w wirtualnym świecie na najwyższych ustawieniach graficznych.

Mocne podzespoły wymagają odpowiednio wydajnego chłodzenia. W specjalnej edycji MSI GE66 Raider Valhalla zastosowano rewolucyjną technologię Cooler Boost 5, zaprojektowaną w taki sposób, by skutecznie odprowadzać ciepło zarówno z procesora, jak i z układu graficznego. Poszerzone ciepłowody zapewniają lepszą wydajność chłodzenia, zaś większe wentylatory dbają o optymalny przepływ powietrza przez komputer. Marzysz o tym, żeby nawet w ogniu walki twój sprzęt zachowywał chłód norweskiego lodowca? Z systemem Cooler Boost 5 podzespoły uzyskają optymalne warunki do pracy, a każda minuta rozgrywki będzie w pełni komfortowa.

Mieszkańcy osady wiedzieli o naszym przybyciu i przyjęli nas z należytymi honorami. Muszę przyznać że nasi rodacy urządzili się tu całkiem nieźle: ziemia jest pełna zasobów niczym same ogrody Asgardu, a każdy zakątek osady tętni życiem. Po krótkim przywitaniu udaliśmy się do zbudowanego specjalnie dla nas długiego domu, gdzie czekał na nas posiłek. Dzisiaj odpoczywamy, ale wiem, że od jutra zaczyna się ciężka harówka. Na szczęście dysponujemy wszystkimi niezbędnymi narzędziami do jej wykonania…

Każdy gracz wie, jak istotną rolę podczas zabawy pełni odpowiednia klawiatura. Nie ma nic bardziej irytującego od przegrania partii w grze online, ponieważ twój sprzęt zareagował odrobinę za późno lub zarejestrował wciśnięcie nie tego przycisku, który wybrałeś. Właśnie dlatego w GE66 Raider Valhalla znajdziesz profesjonalną klawiaturę, sygnowaną przez SteelSeries, o doskonałej precyzji i wytrzymałości.

Chociaż jest ona zaprojektowana z myślą o grach, na pewno nie zawiedzie cię także w innych zastosowaniach, od pracy biurowej do tworzenia cyfrowej sztuki. Dzięki kolorowemu podświetleniu RGB możesz wygodnie pracować na niej także w nocy. Dla optymalnej wygody pisania każdy klawisz otrzymał własną diodę, a podświetlenie skonfigurujesz w aplikacji SteelSeries Engine 3 lub Dragon Center. Klawiaturze towarzyszy duży, dokładny touchpad, ozdobiony symbolem zakonu Asasynów.

Gamingowe laptopy nie mogą oszczędzać na złączach – w końcu musisz do nich podłączyć szereg akcesoriów peryferyjnych i innych dodatków. W GE66 Raider Valhalla otrzymasz kompletny zestaw wejść i wyjść: trzy porty USB-A 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2 z obsługą standardu DP 1.4 oraz USB-C 3.2 Gen 2×2, jak również Mini DisplayPort, pełnowymiarowy port HDMI 2.0, złącze Ethernet, minijacka audio oraz czytnik kart SD. Dzięki temu nie musisz obawiać się, że którykolwiek z posiadanych gadżetów okaże się niekompatybilny z laptopem.

Fani multitaskingu oraz grania na wielu urządzeniach docenią natomiast możliwość podłączenia kilku monitorów o rozdzielczości do 4K i korzystania ze sprzętu w trybie wieloekranowym. Dzięki technologii przestrzennego wyświetlania obrazu Matrix Display możesz nawet zbudować dookoła swojej stacji bojowej ochronną palisadę monitorów, która pozwoli ci się odciąć od świata zewnętrznego i zanurzyć w rozgrywce.

Nawet się nie obejrzałem, a dzień ustąpił miejsca nocy. Wieczorem, zgodnie ze zwyczajami naszych ojców, zebraliśmy się w wielkiej sali, ucztując i opowiadając dawne dzieje. Wsłuchany w pieśń skalda, zamknąłem oczy i wyobraziłem sobie niegdysiejszych bohaterów. W tym momencie na pewno siedzieli oni u boku Wszechojca Odyna w Valhalli, ucztując i przygotowując się do kolejnego dnia walk. Pieśń dobiegła końca, ale jej moc wypełniła nas siłą i zainspirowała do działania.

Zaawansowany system audio to jedna z najważniejszych cech GE66 Raider Valhalla. Do dyspozycji otrzymasz głośniki Duo Wave, sygnowane przez producenta profesjonalnych systemów dźwiękowych Dynaudio. Zamontowane w przedniej części urządzenia, łączą one klasyczne przetworniki z pasywnymi radiatorami, które wzmacniają basy i dodają realizmu efektom dźwiękowym. Technologia Duo Wave jest na tyle mocna, żeby oddać nawet najbrutalniejsze odgłosy walki, a zarazem na tyle zbalansowana, by po zakończeniu boju zanieść do twoich uszu słodką pieśń zwycięstwa.

Pełen potencjał mocnej karty graficznej możemy docenić tylko w połączeniu z odpowiednim wyświetlaczem. GE66 Raider Valhalla olśniewa 15,6-calową matrycą IPS w rozdzielczości Full HD o odświeżaniu 240 Hz, powszechnie wykorzystywanym w urządzeniach e-sportowych. Ten ostatni parametr zapewnia perfekcyjnie płynny obraz, co jest szczególnie ważne w grach multiplayer: teraz żaden ruch przeciwnika nie umknie twojej uwadze. Technologia True Color umożliwi ci dopasowanie palety kolorów do aktualnie oglądanej zawartości: znajdziesz w niej specjalne ustawienia do gry, oglądania filmów lub pracy biurowej, a nawet filtr światła niebieskiego.

Ekran otoczony jest wąską ramką, atrakcyjną nie tylko ze względów wizualnych – zgrabne obramowanie pozwoliło zmniejszyć wymiary laptopa, dzięki czemu możesz bez większych problemów zabrać go ze sobą w podróż na nieznane lądy.

Stary przesąd głosi, że pierwsza noc pod nowym niebem zawsze ma specjalne znaczenie. Może nie jestem Wiedzącym, który potrafi interpretować sny, ale i tak mam nadzieję, że zobaczę w nich zwiastun przyszłych zwycięstw. Być może uda mi się nawet zostać wodzem własnej drużyny? Czas jednak zapomnieć o widzeniach i ambicjach – muszę odpocząć i nabrać sił. Chociaż droga z rodzimych wybrzeży była długa i niebezpieczna, a nowy ląd pełen jest niebezpieczeństw, nie mam wątpliwości, że podołam wszystkim zadaniom.

Przyzwyczailiśmy się do tego, że gamingowe laptopy charakteryzują się stosunkowo krótkim czasem pracy na baterii. GE66 Raider Valhalla jest na szczęście chwalebnym wyjątkiem – jego akumulator ma pojemność 99,9 Whr, czyli największą, jaka dopuszczona jest w przepisach prawa lotniczego. Tak potężna bateria wystarczy ci na długie godziny pracy, a nawet grania w terenie; jeśli opuszczasz domowe zacisze tylko na kilka godzin, możesz w ogóle zapomnieć o zabieraniu ze sobą ładowarki.

Do zarządzania parametrami sprzętu służy oprogramowanie MSI Dragon Center. Aplikacja ta w jednym miejscu gromadzi wszystkie informacje i ustawienia GE66 Raider Valhalla: sprawdzisz w nim temperaturę i obciążenie poszczególnych podzespołów, skonfigurujesz podświetlenie Mystic Light oraz włączysz specjalny tryb gamingowy.

Ten ostatni automatycznie optymalizuje sprzęt pod kątem gry, oddając w twoje ręce pełnię wydajności. W trakcie rozgrywki będziesz mógł łatwo nagrywać i udostępniać najlepsze momenty – cóż, w końcu nie tylko wikingowie lubili chwalić się swoimi bitewnymi osiągnięciami. Funkcja MSI Companion pozwoli na szybką zmianę ustawień gry bez przerywania zabawy. Jeśli natomiast zależy ci na przedłużeniu czasu pracy na baterii, włącz opcję Battery Master, pozwalającą ci wybrać jedno z trzech ustawień wydajności.

Chociaż ogarnęło mnie zmęczenie, długo nie mogłem zasnąć. Myślałem o życiu, które zostawiłem za sobą w Norwegii, i tym, co czekało na mnie w tym zupełnie nowym świecie. W końcu wielu bohaterów wsławiło się właśnie podczas zamorskich podróży, a nasi dowódcy opisywali Anglię jako krainę nieograniczonych możliwości. Być może i ja kiedyś stanę się bohaterem sagi…

W co powinieneś zagrać na MSI GE66 Raider Valhalla? Cóż, odpowiedź nasuwa się sama: najnowsza część Assassin’s Creed będzie na pewno prezentowała się na nim obłędnie. Chociaż północne krańce Europy wydają się niezbyt oczywistym polem bitwy dla Asasynów, gra perfekcyjnie łączy klimat średniowiecznych podbojów z mitologiczną otoczką zaprezentowaną w poprzednich odsłonach serii. W trakcie podróży nie zabraknie ani krwawych, dynamicznych potyczek, ani przepięknych miejsc do poznania i zdobycia. To jak, chcesz zostać bohaterem, którego imię będzie sławione w sagach aż po sam Ragnarök?

