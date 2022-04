Nowe PlayStation Plus startuje 22 czerwca￼

Zapowiedziana metamorfoza usługi PlayStation Plus coraz bliżej. Sony Interactive Entertainment oficjalnie poinformowało nas o dacie startu odświeżonego abonamentu dla graczy: w Polsce pojawi się on już pod koniec czerwca.

Nowa subskrypcja PlayStation Plus oferuje nam jeszcze lepszą kontrolę nad własną biblioteką gier. Do wyboru mamy trzy różne plany abonamentowe. Ten najprostszy, PlayStation Plus Essential, daje nam dostęp do podstawowych funkcji: wieloosobowej gry online, możliwości comiesięcznego pobrania dwóch tytułów na PS4 i jednego na PS5 oraz dostęp do wyjątkowych zniżek. Za miesiąc korzystania z usługi, zapłacimy 37 PLN; za 3 miesiące 100 PLN, zaś za 12 miesięcy – 240 PLN.

Kolejny poziom subskrypcji, PlayStation Plus Extra, oferuje wszystkie powyższe zalety, a na dodatek daje graczowi dostęp do bogatego katalogu, zawierającego setki tytułów do pobrania na konsole PS4 oraz PS5. Cena za miesiąc to 58 PLN, ale możemy także zdecydować się na płatność kwartalną lub roczną: 3 miesiące to koszt 165 PLN, a 12 miesięcy – 400 PLN.

Najwyższy poziom abonamentowy to PlayStation Plus Premium. Osoby, które się na niego zdecydują, otrzymają ekskluzywny dostęp do wersji próbnych gier, tytułów PlayStation z katalogu klasyki oraz usługi grania w chmurze. Umożliwia ona poznawanie setek tytułów z każdego katalogu, bez czekania ich uprzednie pobranie. W tym przypadku, miesięczny abonament kosztuje 70 PLN, kwartalny 200 PLN, zaś roczny 480 PLN.

W momencie premiery, do katalogu gier dostępnych w PlayStation Plus, dołączy kilka prawdziwych przebojów. Już wkrótce zagramy w takie hity, jak Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 oraz Returnal.