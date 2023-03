Słuchawki bezprzewodowe na każdą okazję

Wybraliśmy dla was najlepsze słuchawki bez kabli w swoich kategoriach. Oto 20 modeli, które powinny zadowolić każdego mobilnego melomana.

Mistrzowie dźwięku

1/ APPLE AIRPODS PRO 2

Odświeżone AirPods Pro mają unowocześniony czip H2, który inteligentniej redukuje hałas i tworzy trójwymiarowe środowisko akustyczne. Adaptacyjna korekcja na bieżąco dostraja muzykę do twoich uszu, zapewniając znakomitą jakość dźwięku. Wysokie, liryczne nuty i głębokie, soczyste basy brzmią wręcz nieprzyzwoicie czysto. 1 449 PLN

2/ BOWERS & WILKINS PI7

Bowers & Wilkins PI7 dzięki 24-bitowemu połączeniu pomiędzy obiema słuchawkami oraz obsłudze Qualcomm aptX Adaptive zapewnia niesamowicie realistyczny i detaliczny dźwięk. W uzyskaniu najwyższej możliwej jakości brzmienia pomaga również umieszczenie w każdej słuchawce dwóch przetworników zasilanych indywidualnymi wzmacniaczami. 1 799 PLN

3/ OPPO ENCO X2

Współosiowy system podwójnego przetwornika SuperDBEE opracowany wspólnie z Dynaudio gwarantuje dźwięk wysokiej jakości dostarczany do uszu przez płaski głośnik wysokotonowy. Lekkie membrany są kluczem do zapewnienia wysokiej jakości basu. Technologia LDHC 4.0 zwiększyła szybkość bezprzewodowej transmisji dźwięku do 900 kb/s. 799 PLN

4/ DENON AH-C830NCW

Strojenie przez Denon Sound Master gwarantuje potężny, ale szczegółowy dźwięk. AH-C830NCW ma dwa mikrofony w każdej słuchawce, które współpracują z cyfrowym przetwarzaniem sygnału, aby przechwytywać i przesyłać głos wyraźniej niż tradycyjne mikrofony dookólne. Trzeci mikrofon zapewnia naturalną ochronę kanału słuchowego. 555 PLN