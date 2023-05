SanDisk microSD for Nintendo Switch 1TB – karta pamięci inspirowana seriąThe Legend of Zelda

Firma Western Digital rozszerzyła swoje portfolio kart SanDisk microSD licencjonowanych przez firmę Nintendo. Jest to karta o najwyższej jak do tej pory w serii pojemności 1 TB. Nowy nośnik oferuje graczom ogromną przestrzeń na ich ulubione gry.

Premierowa karta o pojemności 1 TB opatrzona jest herbem Hylian inspirowanym serią The Legend of Zelda i została przetestowana pod kątem współpracy ze wszystkimi wersjami konsoli Nintendo Switch. Nowość oferuje prawie dwukrotnie więcej miejsca na dane niż poprzednie karty microSD SanDisk licencjonowane przez Nintendo – dzięki czemu gracze będą mogli spokojnie oddać się graniu w najnowszy rozdział serii: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, bez martwienia się o to, czy nie zabraknie im miejsca na inne tytuły.

„Seria The Legend of Zelda już od ponad 30 lat podbija serca i umysły graczy z całego świata. Cieszymy się niezmiernie, prezentując fanom gry naszą najnowszą kartę. Dzięki ścisłej współpracy z Nintendo możemy z dumą oferować graczom produkty, które pozwalają im w pełni wykorzystać potencjał konsoli Nintendo Switch” – wyjaśnia Susan Park, wiceprezes działu Global Strategic Partnerships w Western Digital.

Karta 1TB SanDisk microSD for Nintendo Switch dostępna jest w cenie 790 PLN w ofercie wybranych dystrybutorów produktów Western Digital oraz w oficjalnym sklepie firmy.

Dodajmy, że dla użytkowników Nintendo Switch, którzy chcą rozszerzyć przestrzeń dyskową konsoli na nieco mniejszą skalę, dostępna jest też nowa karta o pojemności 64 GB inspirowana postacią Yoshi’ego. Ona również znajduje się w ofercie dystrybutorów produktów Western Digital oraz w oficjalnym sklepie firmy, w cenie 70 PLN.