Backup – nie tylko od święta

Idea światowego dnia backupu – z jakiegoś powodu przypadającego na 31 marca – jest oczywiście słuszna, jednak obecnie, w dobie szalejącego ransomware’u i pracy zdalnej, warto uświadomić sobie, że dbanie o bezpieczeństwo danych to kwestia codziennej, stałej praktyki, a nie okazjonalnego przypominania sobie „powinienem/powinnam zrobić backup”. Szczęśliwie, obecnie tworzenie backupu jest znacznie prostsze i wygodniejsze niż przed dekadą, gdy oficjalnie ustanawiano World Backup’s Day.

Ostatnie 12 miesięcy w znacznej mierze spędziliśmy korzystając z najróżniejszych urządzeń „komputerowych”, których dyski i wbudowane pamięci non stop wypełniały się naszymi firmowymi i prywatnymi danymi. To najróżniejsze dokumenty, projekty, czy zbiory fotografii, dokumentujących nasze wspomnienia. Tych danych są ogromne ilości, a na domiar złego są one zwykle rozproszone pomiędzy wiele różnych urządzeń i usług – to wyzwanie, któremu musimy sprostać chcąc zadbać o bezpieczeństwo swoich cyfrowych zasobów.

Jest to szczególnie istotne teraz, gdy dominującym typem złośliwego oprogramowania stał się wspomniany już ransomware, czyli oprogramowanie blokujące dostęp do danych (i żądające okupu za ich odblokowanie). Ale nie tylko malware zagraża naszym danym – równie groźna może być dla nich nasza nieuwaga, czyli wylanie kawy na laptopa lub upuszczenie smartfona na beton.

Dane można stracić w sekundę

W każdym z tych scenariuszy konsekwencje będą zbliżone – możemy bezpowrotnie stracić nasze cenne pliki, a wszelkie próby ich odzyskania mogą być nieprzeciętnie kosztowne i skomplikowane. Na szczęście, przed takimi sytuacjami można stosunkowo łatwo się zabezpieczyć – działając proaktywnie i podejmując stosowne działania odpowiednio wcześniej.

Nie każdy ma jednak czas, środki i know-how niezbędne, by zbudować na własne potrzeby zaawansowany, scentralizowany system backupu – dla użytkowników, którzy chcieliby zabezpieczyć się w nieco prostszy sposób firma Western Digital przygotowała cały zestaw zewnętrznych nośników danych, z pomocą których można błyskawicznie i w bardzo prosty sposób przygotować kopię zapasową swoich bezcennych plików z komputera, laptopa, tabletu itp.

Prosty patent na bezpieczeństwo

Zdecydowana większość produktów oferowanych przez firmę Western Digital w ramach marek WD oraz SanDisk dostarczana jest do klientów z zestawem oprogramowania, które pozwala nie tylko zabezpieczyć dane za pomocą algorytmu szyfrującego, ale również łatwo skonfigurować proces tworzenia backupu na zewnętrznym nośniku. Różnorodność oferty firmy w tej dziedzinie pozwala każdemu dobrać urządzenie magazynujące o specyfice, pojemnościach i charakterze idealnie pasującym do jego potrzeb.

Świetnym przykładem jest np. smukły i stylowy zewnętrzny dysk WD My Passport, dostępny w wersjach o pojemności od 1 do aż 5 TB, wyposażony w funkcję szyfrowania AES… i dostępny w czterech atrakcyjnych kolorach (co istotne, dostępna jest też wersja dla użytkowników komputerów Apple (My Passport for Mac). To urządzenie będzie idealne dla osób, które chciałyby wygodnie tworzyć i przechowywać kopie ogromnych bibliotek plików – w tym również filmów, zdjęć, muzyki, etc.

Osoby, dla których priorytetem będzie wydajność – czyli np. podróżujących profesjonalistów, którzy muszą szybko i często przenosić duże pliki, również kopii zapasowej – idealne będą z kolei nowe modele z serii SanDisk Extreme Pro® Portable SSD, oferujące zawrotne, sięgające 2000 MB/s prędkości odczytu i zapisu danych. Warto dodać, że wspomniany dysk SanDisk oferuje dodatkowo odporność na wodę, pył i wstrząsy.

Oczywiście, wspomniane dyski oferowane są wraz z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowej wskazanych plików – choć użytkownik może też oczywiście skorzystać w tym celu z wbudowanych do systemu operacyjnego narzędzi do backupu (czyli Kopia Zapasowa w Windows lub Time Machine w Mac OS).

Nie zapomnijmy o smartfonach

Użytkownicy urządzeń mobilnych mogą z kolei sięgnąć po jedną z wielu przemyślnych przenośnych pamięci z serii SanDisk – np. SanDisk Ultra® Dual Drive Luxe USB Type-C, który wyposażony został w złącza USB-C oraz klasyczne USB A, dzięki czemu można go podłączyć zarówno do smartfona czy tabletu, jak i komputera. To pozwala wygodnie i sprawnie tworzyć kopie danych z urządzenia mobilnego – proces ten można sobie dodatkowo ułatwić instalując aplikację SanDisk® Memory ZoneTM. W przypadku smartfonów firmy Apple podobną funkcję pełnić będzie SanDisk iXpand Flash Drive Go (również oferowany z darmową aplikacją dla iOS).

Więcej informacji o rozwiązaniach do osobistego backupu firmy Western Digital znaleźć można na stronie https://shop.westerndigital.com/pl-pl