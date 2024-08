Asustor aktualizuje swoje NAS-y – nowe funkcje i wyższe bezpieczeństwo

Firma Asustor w ostatnich dniach po raz kolejny zaktualizowała oprogramowanie swoich urządzeń NAS – tym razem wyposażając je w obsługę napędu dysków wymiennych RDX Quikstor. To kolejna, po niedawnej znaczącej aktualizacji systemu operacyjnego ADM 4.3, nowość, której zadaniem jest uczynienie z NAS-ów Asustor urządzeń jak najbardziej wszechstronnych i bezpiecznych.

Tajwański producent stale rozwija nie tylko swoje portfolio urządzeń sieciowych, ale także jego oprogramowanie – dzięki czemu może oferować użytkownikom NAS-ów coraz to nowe narzędzia oraz możliwości, a także podnosić poziom bezpieczeństwa danych przechowywanych na dyskach.

Świetnym przykładem jest tu udostępniona niedawno aktualizacja, wprowadzająca do urządzeń Asustor obsługę napędu dysków wymiennych RDX Quikstor, będących stabilnym i wszechstronnym rozwiązaniem do bezpiecznego przechowywania danych, które pozwala użytkownikom szybko tworzyć kopie zapasowe.

Dzięki aktualizacji, napęd taśmowy można podłączyć bezpośrednio – via USB – do serwera Asustor NAS (NAS automatycznie rozpoznaje RDX Quikstor jako zewnętrzne urządzenie pamięci masowej). Ta metoda zapewnia przechowywanie danych w środowisku o wysokim poziomie bezpieczeństwa poprzez fizyczną izolację, chroniącą przed ładunkami elektrostatycznymi, uderzeniami i innymi zagrożeniami dla ochrony danych.

Dodajmy, że Asustor udostępnił również niedawno znaczącą, skupiającą się na bezpieczeństwie systemu i danych, aktualizację OS-u, pod kontrolą którego działają NAS-y firmy – ADM 4.3. Wydanie to zapewnia użytkownikom podwyższony poziom bezpieczeństwa danych – m.in. poprzez udoskonalenie funkcjonalności WORM (Write Once, Read Many), sprawdzanie i blokowanie adresów IP o wysokim poziomie ryzyka oraz umożliwienie automatycznego odłączania dysków MyArchive.

Funkcja WORM przydaje się np. gdy chcemy dodatkowo zabezpieczyć dane przed nieautoryzowaną/przypadkową modyfikacją – zastosowanie jej np. do współdzielonego folderu zapewni dodatkową warstwę bezpieczeństwa (stanowi ono również świetne zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem – np. ransomware’m). Świetnym rozwiązaniem jest również funkcja listy ryzyka – rejestruje ona podejrzane adresy IP, sprawdza w bazie AbuseIPDB i w razie wykrycia ryzyka filtruje lub blokuje.

W najnowszej wersji ADM wprowadzono również obsługę automatycznego montowania i demontażu dysków MyArchive podczas tworzenia kopii zapasowych ważnych danych z NAS Asustor na dysk MyArchive (ADM automatycznie montuje podłączony dysk MyArchive, gdy rozpocznie się tworzenie kopii zapasowej, a następnie automatycznie wyrzuci dysk MyArchive po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej). Rozwiązanie to ułatwia wykonywanie kopii zapasowych w formule 3-2-1, a także zapewnia lepszą ochronę przed wieloma typowymi zagrożeniami/problemami.

Szczegółowe informacje o aktualizacjach NAS-ów Asustor znaleźć można na stronie firmy. Same uaktualnienia można zainstalować korzystając z wbudowanego do systemu ADM narzędzia Live Update.