Nowe roboty od Hondy

Targi CES 2018 jeszcze daleko przed nami, ale producenci już prześcigają się w przedstawianiu rozwiązań, które na nich zaprezentują. Honda właśnie pokazała światu swoją nową koncepcję „robotyki blisko ludzi”: cztery robociki wyposażone w zaawansowane algorytmy uczenia się zachowań ludzi.

Pierwszy z nich, nazwany 3E-C18, to samobieżna chłodziarka, która może pełnić również funkcję transportera. Ze względu na duże rozmiary jeden robot może zastąpić budkę z napojami lub małego food trucka. Drugi robot to balansujący na małej stopce 3D-A18, który wygląda jak żywcem przeniesiony z filmu WALL-E. Jego główną funkcją jest komunikacja – animowana twarz wyraża szereg emocji. Według Hondy robot ten mógłby się sprawdzić w sytuacjach, w których ludziom szczególnie potrzebna jest troska i empatia, takich jak pomoc po kataklizmach. Dwie pozostałe koncepcje stawiają na mobilność. Jedna to zmotoryzowane krzesło przeznaczone dla osób starszych i niepełnosprawnych, druga zaś: autonomiczny quad wyposażony w sztuczną inteligencję dopasowującą styl jazdy do potrzeb kierowcy.

Oprócz robotów Honda zaprezentuje napędzający je silnik elektryczny z wymiennymi bateriami. „Mobile Power Pack World” ma w przyszłości znaleźć się nie tylko w drobnych urządzeniach, ale również samochodach elektrycznych.