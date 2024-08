TEST: CORSAIR TC500 Luxe

Luxe? Czy marka CORSAIR stworzyła fotel gamingowy wykonany ze złota i pokryty diamentami? Można się tego spodziewać po cenie prawie 2 400 PLN za najnowszy model. Ale nie, wygląda na to, że producent z trzema żaglami w logo włożył po prostu całe swoje know-how w stworzenie produktu o nienagannej jakości, doskonałej ergonomii i pięknym designie.

CORSAIR TC500 Luxe jest dostępny w kolorach białym (Luxe Frost), czarnym (Luxe Shadow) i zielonym (Luxe Sherwood). Przy rozpakowaniu i złożeniu fotela lepiej jest poprosić o pomoc, choć na upartego da się to zrobić samodzielnie. Czas montażu wynosi wtedy 10 minut, a wszystkie elementy i narzędzia – klucz imbusowy z rączką oraz solidne śruby – znajdują się w zestawie.

Słowo luksus nabiera pełnego znaczenia, gdy spojrzymy na pokrycie oparcia. Górna część wykonana jest z dwuczęściowej tkaniny rozdzielonej pojedynczym szwem, a dolna ma wzór w romby, zapewniając większą odporność na zwiotczenie, rozciąganie i zużycie niż płaskie, pozbawione tekstury siedziska i oparcia. Wzór ten jest również często stosowany w branży motoryzacyjnej i meblarskiej w tym samym celu. CORSAIR TC500 Luxe zachowuje konwencjonalną konstrukcję kubełkowych foteli gamingowych, ale wzornictwo jest naprawdę wysokiej klasy, kojarzące się z ekskluzywnymi i eleganckimi markami. Światło podkreśla wzory w zależności od jego kąta padania. Luksus oznacza także możliwość łatwej konserwacji sprzętu. Pokrycie fotela można bowiem łatwo zdjąć dzięki zamkowi błyskawicznemu i wyczyścić lub uprać w rekomendowanej przez producenta temperaturze.

Fotel jest także przyjemny w dotyku. Tkanina nylonowa ślizga się po palcach i przypomina bardzo delikatny filc lub wysokiej jakości zamsz. Konsystencja jest miękka i aksamitna. Ponadto, znacznie bardziej oddychający niż skóra, materiał pozwala spędzać na nim wiele godzin bez problemów z poceniem.

CORSAIR TC500 Luxe będzie pasował do każdego typu sylwetki. Oparcie ma szerokość 55 cm i długość 80 cm, a najszersze ramiona znajdą tam wygodne podparcie. Z tyłu nie ma wzorów w romby, płaska powierzchnia została pokryta luksusową tkaniną.

Elementy konstrukcyjne wykonane są ze stali, są solidne i gwarantują wytrzymałość do 120 kilogramów użytkownika. Fotel ma dwa boczne wzmocnienia zakończone podłokietnikami. Umożliwi to użytkownikom siedzenie na różne sposoby, w tym ze skrzyżowanymi nogami lub z jedną nogą pod drugą. Podłokietniki można obracać o 215° i zmieniać ich wysokość. Pozwala to na wjechanie fotelem pod blat biurka, ale także np. przesunięcie krótkiego końca podłokietnika do przodu, co mogą polubić streamerzy i gracze, którzy korzystają z kontrolerów i nie chcą, aby podłokietniki przeszkadzały, ale nadal chcą podparcia łokci. Podłokietniki Omniflex mają opływowy i nietypowy design, który dodaje całości oryginalności, nie kolidując z ogólną estetyką. Ich długość to około 27 x 10 cm. Umożliwiają wygodne ułożenie przedramienia dzięki miękkiej piance wewnątrz oraz gładkiemu i sztywnemu pokryciu na górze.

Dla tych, których stopy mimo regulacji nie dotykają podłoża, pianka siedziska i jego zaokrąglona krawędź nie spowodują szczególnego bólu w dole podkolanowym. CORSAIR szacuje, że TC500 Luxe jest odpowiedni dla użytkowników o wzroście do 188 cm.

Inną możliwą regulacją jest ogólne nachylenie CORSAIR TC500 Luxe. Dźwignia znajdująca się po lewej stronie pod siedziskiem umożliwia zablokowanie pochylenia w jego aktualnej pozycji. Pokrętło umieszczone pod siedziskiem umożliwia regulację siły pochylenia, czyli łatwości, z jaką użytkownik może regulować fotel.

W przypadku krótkich drzemek pomiędzy instalkami można również odchylić oparcie w zakresie od 90 do 160° dzięki dźwigni umieszczonej z boku siedziska. Aby przywrócić je do pierwotnej pozycji, wystarczy pochylić do przodu i pociągnąć dźwignię, a sprężyna popchnie oparcie.

Po każdej stronie fotela znajduje się pokrętło regulacyjne. Łatwo dostępne (nie wymaga nadmiernego zginania łokci, aby się do nich dostać) i mobilne, bez oporu, pozwalają na czterokierunkową regulację zintegrowanej poduszki lędźwiowej.

W zestawie znajduje się również poduszka pod głowę o wymiarach około 25 x 16 x 7 cm i jest całkowicie czarna z nazwą marki pośrodku. Wykonana z pianki z pamięcią kształtu dla maksymalnego komfortu, pokryta jest bardzo miękkim materiałem i przyjemnie podtrzymuje szyję. CORSAIR zrezygnował z nieestetycznej gumki mocującej poduszkę do fotela i wyposaża poduszkę w dwa paski magnetyczne wewnątrz, które umożliwiają łatwiejszą zmianę położenia. Pozycja jest stabilna, a poduszka pozostaje na swoim miejscu niezależnie od ruchów głowy. Pod względem estetycznym absolutnie genialne posunięcie.

Ostateczny efekt jest czysty i bardzo efektowny, zwłaszcza, że producent pamiętał o drobnych detalach, np. dodano zaślepki z logo marki, do wstawienia w miejscu mocowań.

Fotel jest bardzo wygodny, wyściółka kontrolowana (ani za twarda, ani za miękka) i od pierwszej chwili można czuć się w fotelu po królewsku. Długie sesje grania (lub okres pisania tego testu) nie powodowały żadnego szczególnego zmęczenia ani odczuwalnego dyskomfortu.

Oddychający materiał zapewnia prawdziwy komfort. Choć temperatury były wygórowane, nie odczułem szczególnego pocenia się (jak na tanich fotelach z pianki PU). Fotel jest solidny i miękki zarazem, a kontakt ze skórą bardzo przyjemny.

Ostatecznie CORSAIR TC500 Luxe jawi się jako wysokiej klasy rozwiązanie dla miłośników elegancji i wygody, tak podczas sesji gamingowych, jak i pracy. To hybrydowe rozwiązanie, które oczaruje wizualnie użytkownika, a potem utrzyma go wygodą i trwałością, która powinna być dłuższa niż w przypadku większości tańszych rozwiązań.

Specyfikacja

CENA 2 359 PLN

2 359 PLN WYSOKOŚĆ OPARCIA 80 cm

80 cm GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA 50 cm

50 cm SZEROKOŚĆ OPARCIA 55 cm

55 cm WYSOKOŚĆ SIEDZISKA 42-52 cm

42-52 cm MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ UŻYTKOWNIKA 188 cm

188 cm MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 120 kg