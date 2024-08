Samsung OLED S95D 65” i soundbar Q990D z nagrodami EISA 2024-2025

Stowarzyszenie EISA ogłosiło listę najlepszych produktów z zakresu elektroniki użytkowej – EISA Awards 2024-2025. Flagowy telewizor Samsung OLED S95D o przekątnej 65 cali otrzymał nagrodę „EISA Premium OLED TV”, a soundbar Q900D zwyciężył w kategorii najlepszy „Soundbar Kina Domowego”.

Telewizor Samsung OLED S95D został stworzony z myślą o wszystkich miłośnikach kina. Niezrównaną jakość obrazu zapewnia matryca zbudowana z samoemisyjnych pikseli, opartych na technologii kropki kwantowej Quantum Dot. Dzięki temu barwy są realistyczne, bardziej żywe i pełne szczegółów, co przekłada się na niezapomniane wrażenia podczas seansu. Dodatkowo w modelu S95D zastosowano technologię przeciwodblaskową Glare Free, która znacząco redukuje refleksy na ekranie, pozwalając podziwiać doskonałą czerń bez odbić światła.

Najnowsza seria telewizorów Samsung OLED została też wyposażona w neuronowy Procesor NQ4 AI Gen2, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do skalowania treści do rozdzielczości zbliżonej do 4K. Procesor optymalizuje zarówno obraz, jak i dźwięk, aby zapewnić wrażenia najwyższej jakości, niezależnie od tego czy oglądamy ulubiony serial, wydarzenie sportowe czy gramy w gry.

Dzięki rozwiązaniu Samsung Knox każda funkcja, aplikacja i platforma jest objęta w telewizorze Samsung OLED, podobnie jak w telewizorach Neo QLED czy QLED, solidną ochroną. Wrażliwe dane, takie jak kody PIN i hasła, są chronione przez usługę Samsung Knox Security, która zabezpiecza inteligentne urządzenia domowe skomunikowane z telewizorem i automatycznie blokuje nieautoryzowane złośliwe oprogramowanie i witryny phishingowe.

Zwycięzca w kategorii „Soundbar Kina Domowego EISA 2024-2025”, czyli model Q990D, to najwyższy przedstawiciel tegorocznej Q-Serii. Jego wyróżnikiem jest Wielokanałowy Dźwięk Przestrzenny 11.1.4. 11 kanałów równomiernie rozprowadzających dźwięk, 1 niskotonowy i 4 skierowane ku górze sprawią, że dźwięk będzie się wydobywać z każdej strony, a przeżycia staną się jeszcze bardziej intensywne i realistyczne. Model ten został doceniony również za bogactwo funkcji. Przykładowo, technologia Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni Pro, sprawia że soundbar automatycznie rozpoznaje otoczenie, a następnie dostosowuje zasięg i ton dźwięku, tak by perfekcyjnie dopasować się do miejsca, w którym go ustawimy.