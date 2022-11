ASUS Zenbook 17 Fold OLED trafia do sprzedaży w Polsce

Do sprzedaży trafił właśnie ASUS Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) – pierwszy na świecie 17,3-calowy, składany laptop OLED, dostępny w polskiej cenie od 16 999 PLN.

Zenbook 17 Fold OLED to odpowiedź na pragnienia użytkowników, którzy chcą osiągnąć równowagę pomiędzy mobilnością i produktywnością w ich nowoczesnym stylu życia. Inżynierowie i projektanci firmy ASUS opracowali urządzenie, które zapewnia wysoką wydajność przy zachowaniu nowoczesnego, minimalistycznego wzornictwa. Urządzenie to eliminuje konieczność poszukiwania kompromisów podczas pracy w różnych środowiskach – w biurze, w domu, w podróży lub podczas odpoczynku – dzięki połączeniu dwóch wielkości ekranu i wielu trybów użytkowania w jednym, wysoce mobilnym urządzeniu.

Ten nowatorski, składany laptop z certyfikatem Intel Evo oferuje użytkownikom dwa rozmiary wyświetlacza OLED w jednym urządzeniu: duży 17,3-calowy ekran dotykowy 4:3 o rozdzielczości 2,5K, który jest składany centralnie, aby stworzyć dwa, bezszwowe, 12,5-calowe wyświetlacze 3:2 o rozdzielczości 1920 na 12804.

Zenbook 17 Fold OLED jest wyposażony w pełnowymiarową klawiaturę i touchpad ErgoSense Bluetooth, które znacznie zwiększają jego uniwersalność, umożliwiając korzystanie z komputera w trybie Desktop, trybie Laptop (z klawiaturą Bluetooth), trybie Laptop (z klawiaturą wirtualną), trybie Tablet, trybie Reader lub trybie Extended. W każdym z nich proste w użyciu narzędzia do zarządzania oknami – takie jak Mode Switcher – w aplikacji ScreenXpert 3pozwalają na wiele konfiguracji podziału ekranu i elastyczne układy aplikacji dla zwiększenia produktywności.

W trybie Desktop rozłożony 17,3-calowy ekran – ustawiony w orientacji poziomej przy wykorzystaniu wbudowanej podstawki ze sztucznej skóry – może być użytkowany wraz z bezprzewodową klawiaturą i touchpadem ErgoSense, tworząc wydajny, wielkoekranowy komputer sprzyjający produktywności.

W trybie Laptop (z klawiaturą Bluetooth) klawiatura mocowana jest magnetycznie po umieszczeniu jej na dolnej połowie złożonego wyświetlacza. Alternatywnie, w trybie Laptop (z wirtualną klawiaturą) dolny wyświetlacz można zamienić w wirtualną klawiaturę ekranową.

Tryb Extended – komputer ustawiony w orientacji pionowej, złożony z dwóch 12,5-calowych ekranów jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy mogą płynnie przewijać obraz na górnym i dolnym wyświetlaczu. W ten sposób Zenbook 17 Fold OLED może być podłączony do zewnętrznego monitora przez jeden z dwóch portów USB-C Thunderbolt 4.

Zenbook 17 Fold OLED został przetestowany pod kątem spełnienia amerykańskiej normy wojskowej MIL-STD-810H w zakresie niezawodności i trwałości. Zastosowany w urządzeniu zawias 180° poddany został istnym torturom, przechodząc ponad 30 000 cykli otwierania i zamykania – wszystko po to, by zapewnić niezawodność w trakcie użytkowania. W przypadku gdy użytkownik otwiera i zamyka laptopa sześć razy dziennie, oznacza to, że żywotność samego zawiasu wynosi ponad dziewięć lat. Został on skonstruowany w taki sposób, aby stabilnie utrzymywać górny ekran pod dowolnym kątem, dzięki czemu sprawdza się w roli ultraprzenośnego 12,5-calowego laptopa lub w trybie Reader obsługiwanego jedną ręką.

Zenbook 17 Fold OLED został tak zaprojektowany, aby zapewnić znakomite wrażenia audiowizualne. W urządzeniu zastosowano 17,3-calowy, składany ekran dotykowy OLED (FOLED) o rozdzielczości 2,5K (60 Hz / 0,2 ms). Wyświetlacz ten otrzymał certyfikaty Dolby Vision dla realistycznych obrazów HDR, PANTONE Validated dla dokładności kolorów, 100% pokrycie kinowej palety barw DCI-P3, jak również certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający niską emisję światła niebieskiego i działanie bez efektu migotania, dzięki czemu jest on przyjazny dla wzroku podczas długich sesji pracy.

W urządzeniu zastosowano również czterogłośnikowy system audio Harman Kardon z certyfikatem Dolby. Głośniki są sterowane przez inteligentny wzmacniacz, który maksymalizuje głośność – do 3,5 raza głośniej niż w przypadku standardowych wzmacniaczy – jednocześnie minimalizując zniekształcenia, zapewniając tym samym krystalicznie czysty dźwięk podczas rozrywki lub komunikacji.

Do dyspozycji użytkownika oddano kamerę HD na podczerwień (IR), która współpracuje z systemem ASUS AdaptiveLock oraz nowym układem Intel Visual Sensing Controller, umożliwiając korzystanie z nowych funkcji napędzanych przez sztuczną inteligencję. Na przykład, oprócz szybkiego logowania za pomocą rozpoznawania twarzy, może ona wykryć, kiedy użytkownik oddala się od laptopa. Jeśli tak się stanie, przyciemnia ekran, aby oszczędzić baterię i blokuje komputer dla większego bezpieczeństwa. Po powrocie użytkownika, rozjaśnia ekran i loguje go automatycznie za pomocą szybkiego logowania z wykorzystaniem rozpoznawania twarzy.

Zintegrowany czujnik koloru wykrywa poziom oświetlenia otoczenia i automatycznie dostosowuje jasność i temperaturę barwową ekranu, aby zapewnić obraz najlepiej wyglądający w danym otoczeniu.

Zastosowano w nim także kamerę internetową 5 Mp, AI wyposażoną w technologię ASUS 3D Noise Reduction (3DNR), dzięki której połączenia wideo są wyraźne. Wszystko to dzięki autorskiemu algorytmowi, który wyostrza obraz i w czasie rzeczywistym usuwa szumy, aby zapewnić ostry i wyraźny obraz w trakcie wideo rozmów.

Zenbook 17 Fold OLED z certyfikatem Intel Evo wyposażony jest w wysoce wydajne komponenty, w tym procesor Intel Core i7-1250U 12. generacji, grafikę Intel Iris Xe, 16 GB pamięci RAM i dysk SSD PCIe o pojemności 1 TB. Wytrzymała bateria 75 Wh wyposażona została w funkcję USB-C Easy Charge, dzięki czemu można ją szybko naładować za pomocą większości ładowarek USB-C, powerbanków lub dowolnej ładowarki z certyfikatem Power Delivery, w tym dołączonego do zestawu zasilacza 65 W z szybkim ładowaniem.

Zenbook 17 Fold OLED to też wszechstronność podłączania urządzeń peryferyjnych. Do dyspozycji otrzymujemy dwa porty USB-C Thunderbolt 4, – które są do 8x szybsze od portów USB 3.2 Gen 1 – ze wsparciem dla szybkiego ładowania lub podłączania zewnętrznych wyświetlaczy. W zestawie z urządzeniem znajduje się również adapter USB-C do USB Typ-A.

Laptop Zenbook 17 Fold OLED zawiera wersję Bluetooth nowej klawiatury i touchpada ErgoSense.