Bowers & Wilkins Pi8 McLaren Edition – luksusowe brzmienie w wyścigowym stylu

Bowers & Wilkins, ceniony producent sprzętu audio, zaprezentował ekskluzywną edycję swoich flagowych słuchawek dokanałowych – Pi8 McLaren Edition. To efekt współpracy z McLaren Automotive oraz zespołem Formuły 1, który łączy doskonałe brzmienie z wyjątkowym designem inspirowanym światem wyścigów.

Nowy model Pi8 McLaren Edition wyróżnia się eleganckim metalicznym wykończeniem w kolorze Galvanic Grey, ozdobionym charakterystycznymi akcentami w odcieniu Papaya Orange. Tę ekskluzywną kolorystykę zastosowano zarówno na słuchawkach, jak i na etui ładującym, nawiązując do stylistyki bolidu McLaren MCL38, który triumfował w klasyfikacji konstruktorów Formuły 1 w 2024 roku.

Nowe słuchawki dołączają do prestiżowej linii produktów Bowers & Wilkins sygnowanych logiem McLarena, w skład której wchodzą już słuchawki nauszne Px8 McLaren Edition oraz głośnik bezprzewodowy Zeppelin McLaren Edition.

Pi8 to flagowy model słuchawek dokanałowych Bowers & Wilkins, ceniony za najwyższą jakość dźwięku. Zastosowanie zaawansowanych materiałów zapewnia wyjątkowy komfort i idealne dopasowanie. Model Pi8 McLaren Edition oferuje innowacyjną technologię bezprzewodowej retransmisji dźwięku, łącząc perfekcyjne brzmienie z unikalnym wzornictwem inspirowanym Formułą 1.

– Jesteśmy zachwyceni kolejną współpracą z zespołem McLarena. Nowa odsłona naszych nagradzanych słuchawek podkreśla długofalowe partnerstwo, łącząc charakterystyczne DNA projektów McLarena z wiodącą technologią audio Bowers & Wilkins – mówi Giles Pocock, wiceprezes ds. marketingu marki.

Bowers & Wilkins od 2015 roku dostarcza systemy audio do supersamochodów McLarena, a od niedawna jest także oficjalnym partnerem audio zespołu McLaren w Formule 1. To partnerstwo opiera się na wspólnym dążeniu do technologicznej perfekcji i najwyższej jakości dźwięku. Efektem współpracy jest także opracowanie wyjątkowego systemu nagłośnienia dla najnowszego supersamochodu McLaren W1, w którym zastosowano innowacyjne membrany Continuum, znane z flagowej serii kolumn 800 Series Diamond.

Słuchawki Bowers & Wilkins Pi8 McLaren Edition są już dostępne w przedsprzedaży u autoryzowanych dealerów. Pierwsze dostawy przewidziano na maj bieżącego roku.