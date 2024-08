Astara ogłasza gamę i ceny odświeżonego Nissana Qashqai w Polsce

Dzień po oficjalnej premierze odświeżonego Nissana Qashqai Astara – oficjalny dystrybutor samochodów japońskiej marki w Polsce – opublikował ofertę tego modelu na naszym rynku. Wszystkie wersje popularnego japońskiego crossovera zyskały zupełnie nowy przód nadwozia, w tym unowocześnione reflektory LED z charakterystycznym motywem w kształcie przecinków, nowe tylne lampy, nowe obręcze kół, a także nowe materiały we wnętrzu. Qashqai wzbogacił się także pod względem zastosowanych technologii, między innymi o wbudowane usługi Google oraz udoskonalony system kamer 360°. Ceny odświeżonego modelu startują od 138 000 PLN.

Podstawowa wersja Acenta – tak, jak dotychczas wyposażona między innymi w automatyczną klimatyzację i kamerę cofania – zyskała znacznie większy ekran systemu inforozrywki (z 9” na 12,3”) oraz interfejs aplikacji Android Auto i bezprzewodowy dostęp do Apple CarPlay.

Klienci, którzy zdecydują się na tę wersję wyposażenia, mają teraz do wyboru nie tylko napęd oparty na 1,3-litrowym benzynowym silniku typu mild hybrid, dostępnym w dwóch wariantach mocy, ale także – co jest nowością w ofercie – innowacyjny hybrydowy układ e-POWER, w którym koła napędzane są wyłącznie przez silnik elektryczny, w przeciwieństwie do tradycyjnych hybryd. W systemie tym silnik spalinowy służy jedynie do generowania prądu do ładowania akumulatora. Dzięki temu uzyskujemy wrażenia z jazdy jak samochodem w pełni elektrycznym – płynną jazdę oraz natychmiastowo dostępny moment obrotowy – ale bez konieczności ładowania akumulatora.

Acenta w nowym wydaniu kosztuje od 138 000 PLN z silnikiem 1.3 DIG-T MHEV 140 KM z manualną skrzynią biegów, natomiast z technologią napędową e-POWER jest oferowana od 167 200 PLN.

W nowej gamie wersja N-Connecta została wzbogacona o pakiet zimowy, który obejmuje podgrzewaną przednią szybę, kierownicę oraz przednie fotele. Poza tym standardowe wyposażenie tej odmiany zostało wzbogacone o zaawansowany układ wspomagający kierowcę ProPILOT Assist, bezprzewodową ładowarkę do smartfonów oraz relingi dachowe. Nowością są także wbudowane usługi Google, które wraz z odświeżeniem modelu Qashqai po raz pierwszy pojawiły się w europejskiej gamie Nissana. Zmiana ta umożliwia użytkownikom korzystanie z wielu przydatnych rozwiązań cyfrowych w aucie, takich jak na przykład Mapy Google, które są zintegrowane z cyfrowymi zegarami o przekątnej 12,3”. Dodatkowo, N-Connecta zyskała nowy system kamer 360° z funkcją 3D, który teraz pozwala kierowcy widzieć samochód nie tylko z góry, ale także wybrać jeden z ośmiu różnych punktów widzenia, co na przykład może pomóc zidentyfikować niewidoczne z kabiny zagrożenia. A o atmosferę we wnętrzu zadba nastrojowe podświetlenia wnętrza z kilkunastoma kolorami do wyboru. Ceny Nissana Qashqai N-Connecta zaczynają się od 151 000 PLN.

Zupełnie nową wersją w gamie crossovera Qashqai jest N-Design, wyróżniająca się lakierowaną w kolorze nadwozia dolną częścią karoserii, wnętrzem wykończonym materiałem Alcantara i skórą oraz specjalnymi obręczami kół 20” dostępnymi tylko w tym wariancie. System oświetlenia nastrojowego w porównaniu do wersji N-Connecta został rozbudowany o dodatkowe punkty światła, a ponadto gama kolorów do wyboru to aż 64! Stylistykę Nissana Qashqai N-Design uzupełniają panoramiczny dach, czarne relingi oraz zewnętrzne i wewnętrzne elementy dekoracyjne w kolorze czarnym. Tak wyposażony pojazd dostępny jest od 163 850 PLN.

W wariancie Tekna fotel kierowcy posiada elektryczną regulacją i pamięć ustawień, a wyświetlacz przezierny (Head Up Display) o przekątnej 10,8” pozwala na projekcję wybranych informacji na przedniej szybie. Zmiany we wnętrzu to jednak nie tylko technologie, Tekna dostała bowiem nową tapicerkę w kolorze czarnym z brązowymi wstawkami. Kolejnym elementem poprawiającym komfort jest elektryczne i bezdotykowe sterowanie klapą bagażnika, znacznie ułatwiające korzystanie z pojazdu. Wygląd zewnętrzy dopełniają nowe obręcze kół 19”. Ceny Nissana Qashqai Tekna po zmianach rozpoczynają się – podobnie jak wersji N-Design – od 163 850 PLN.

Na samym szczycie oferty crossovera Qashqai pozostaje wersja Tekna+, w której nowością jest wnętrze wykończone materiałem Alcantara, w połączeniu ze znaną z poprzedniego modelu pikowaną skórą Premium. Przednie fotele są wyposażone w funkcję masażu. Tekna+ wyróżnia się także atrakcyjnymi obręczami kół 20” oraz lakierowaną na czarno dolną częścią nadwozia. Wariant ten – oferujący wszystkie technologie i udogodnienia dostępne w modelu Qashqai – kosztuje od 175 650 PLN za wersję z napędem 1.3 DIG-T MHEV 158 KM.

Pierwsze egzemplarze nowego Nissana Qashqai są już dostępne w salonach marki w całej Polsce. Na klientów czekają ponadto atrakcyjne oferty finansowania oraz promocyjne ubezpieczenie.

Więcej informacji na temat odświeżonego Nissana Qashqai jest dostępnych na stronie: https://www.nissan.pl/pojazdy/nowe-pojazdy/nowy-nissan-qashqai.html, a cennik modelu: https://www-europe.nissan-cdn.net/content/dam/Nissan/pl/brochures/Pricelists/rok-produkcji-2024/rok-modelowy-2024/qashqai-cennik.pdf.