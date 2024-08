Update komputera do gier

Wakacje to fantastyczny czas na zaktualizowanie swojej gamingowej maszyny. Tak, oglądanie EURO i olimpiady, wypad nad morze czy lot gdzieś, gdzie wzrok naszego szefa nie sięga, to wspaniały element letnich miesięcy, ale chwilowy zastój w premierach growych to też dobry moment na przyjrzenie się naszej specyfikacji sprzętowej.

Owszem, pod koniec lata doświadczymy kilku świeżych tytułów na rynku, choćby Concord czy Star Wars: Outlaws, ale poza tym jak zwykle wydawcy wybrali taktyczny plażing. Jesień prezentuje się już znacznie ciekawiej. Tylko we wrześniu na rynek trafi S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Frostpunk 2, pc-towy port God of War: Ragnarok, remaster Lollipop Chainsaw czy The Alters. Parę dni później z kolei będziemy mogli położyć ręce na nowym Silent Hillu…

Powiedzieć więc, że będzie w co grać, to jak nic nie powiedzieć. Warto więc sprawdzić, czy jesteśmy gotowi ze swoim gamingowym setupem na przyjęcie nowych hitów, zwłaszcza tych AAA, które RAM-u i przestrzeni dyskowej zapewne żałować nie będą.

Lexar ma w swojej ofercie obecnie szeroką gamę produktów dla mniej lub bardziej konserwatywnych fanów grania. Chcesz topowej wydajności pamięci, a przy okazji zadać szyku w swojej gamingowej jaskini, a może w trakcie streamingów? Seria ARES RGB jest stworzona dla ciebie. Nie potrzebujesz krzykliwego designu, ale wydajność (rzecz jasna) wciąż jest dla ciebie ważna? W zestawieniu znajdziesz dla siebie jeszcze jeden model pamięci.

Podobnie szeroki wybór reprezentowany jest w kategorii dysków SSD. Lexar nie bierze jeńców z serią Professional NM1090. Chcesz najwyższych prędkości odczytu i zapisu – nie możesz się pomylić, wybierając ten dysk. Nie oznacza to, że znacząco tańsze NM790 to wolny nośnik. Spełnia on nawet wysokie wymagania, jakie Sony PlayStation stawia przed dyskami, które mogą być zamontowane w konsoli PlayStation 5. Przy takich warunkach to również bardzo szybkie rozwiązanie, które oczywiście jest także multiplatformowe.

Jeśli dysk ma być zewnętrzny, również tutaj Lexar daje wybór. SL660 BLAZE ze specjalną podstawką i podświetleniem RGB spodoba się każdemu, kto lubi dopracowywać swój gamingowy setup w poszukiwaniu tego świętego Graala, który będzie perfekcyjnie prezentował się na biurku. SL500 ma zupełnie inny charakter. Kompaktowy wymiar ułatwia przenoszenie, oszczędny design sprawia, że można na nim archiwizować nie tylko gry, ale i dokumenty służbowe, a wersja z uchwytem magnetycznym pozwoli na to, by przyczepić go do iPhone’a i nosić ze soba razem wszędzie. Nie wspominając już o tym, że po podłączeniu kablem do iPhone’a serii 15, możliwe jest nagrywanie na dysk filmów w Apple Pro Res w rozdzielczości do 4K 60 fps. To idealnie, gdy po aktualizacji swojego sprzętu postanowi się jednak wybrać na ten zasłużony, letni urlop…

Wybieramy nowe komponenty

Pamięć RAM

Lexar ARES RGB DDR5

Pamięć DDR5 Lexar ARES RGB to wybór dla zaawansowanych graczy i entuzjastów. Wbudowany aluminiowy radiator prezentuje się stylowo i utrzymuje odpowiednią temperaturę. Dzięki technologii on-die ECC pamięć automatycznie wykrywa i koryguje błędy danych w czasie rzeczywistym. Dodatkowo on-board Power Management IC (PMIC) zapewnia stabilne i bezpieczne dostarczanie energii, co pozwala na nieprzerwaną rozgrywkę. Podświetleniem możesz sterować za pomocą aplikacji.

Od 535 PLN (2x 16 GB), www.lexar.com

Lexar ARES Gaming DDR5

Pamięć, która ma nie tylko wysoką wydajność, ale również doskonały wygląd, który wpasuje się do twojej gamingowej obudowy. Wysoka jakość wykonania oraz aluminiowy radiator to gwarancja sprawnego działania i dużych możliwości rozpraszania ciepła, także z podwyższonym taktowaniem. Pamięci są kompatybilne zarówno z INTEL XMP 2.0, jak i AMD Expo (dla Ryzen CPU). To również idealne rozwiązanie do renderingu i pracy twórczej.

Od 459 PLN (2x 16 GB), www.lexar.com

Dysk wewnętrzny

Lexar Professional NM1090

Dzięki prędkościom do 12 000 MB/s odczytu i 11 000 MB/s zapisu oraz radiatorowi z wentylatorem, ten dysk SSD Lexar PCIe 5.0 został zaprojektowany z myślą o doskonałej wydajności. Wyposażony jest w dynamiczną pamięć podręczną SLC, która zmniejsza opóźnienia. Ponadto obsługuje technologię Microsoft DirectStorage, a narzędzie Lexar DiskMaster umożliwia optymalizację i ochronę dysku. Dostępna pojemność to od 1 do 4 TB.

Od 899 PLN (1 TB), www.lexar.com

Lexar NM790

Lexar NM790 zaprojektowano z myślą o graczach i profesjonalistach. Co ważne, dysk jest kompatybilny zarówno z laptopami, desktopami, jak i konsolami PlayStation 5. Wyposażone w interfejs PCIe Gen4 NVMe, zużywają mniej energii niż wcześniejsze rozwiązania, pozwalając wydłużyć czas pracy na baterii laptopa. Dysk M.2 o pojemności 1 TB oferuje maksymalną prędkość odczytu/zapisu sięgającą nawet 7 400/6 500 MB/s.

Od 339 PLN (1 TB), www.lexar.com

Dysk zewnętrzny

Lexar SL660 BLAZE

Dysk zewnętrzny SSD dla komputerów i konsol, wykorzystujący USB 3.2 Gen 2×2 oraz oferujący prędkość odczytu do 2 000 MB/s i zapisu do 1 900 MB/s. Dzięki temu załadowanie gier i transfer danych odbywa się szybciej niż kiedykolwiek. Zestaw obejmuje nie tylko kable USB-C i USB-C do USB-A, ale również podstawkę, na której możesz wygodnie zamontować dysk, dzięki czemu będzie prezentował się jeszcze lepiej z podświetleniem LED RGB.

Od 339 PLN (512 GB), www.lexar.com

Lexar SL500

Dyskretniej wyglądający SL500 zapewnia prędkości odczytu do 2 000 MB/s oraz zapisu do 1 800 MB/s. Dysk używa interfejsu USB 3.2 Gen 2×2 i wyróżnia go kompaktowa, elegancka konstrukcją z litego aluminium o zaledwie 4,8 mm grubości. Z kolei oprogramowanie Lexar DataShield z 256-bitowym szyfrowaniem AES zapewnia bezpieczeństwo twoich danych. Dysk dostępny jest także w wersji z uchwytem magnetycznym.

Od 429 PLN (1 TB), www.lexar.com