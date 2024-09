Zegarki GUESS Watches na sezon jesień/zima 2024

GUESS Watches przedstawia nową kolekcję męskich i damskich zegarków na nadchodzący sezon. Nowe modele reprezentują najnowsze modowe trendy w połączeniu z przemyślaną funkcjonalnością. Odkryj akcesoria, które dodadzą wyrazistego charakteru każdej jesiennej i zimowej stylizacji.

PROPOZYCJE DLA NIEJ

GUESS LUNA GW0308L6

Damski zegarek GUESS Luna to subtelna, ponadczasowa elegancja w nowoczesnym wydaniu. Stylowa koperta o średnicy 36 mm, wykonana z trwałej stali szlachetnej w powłoce PVD w kolorze złota, nadaje zegarkowi luksusowego charakteru. Dwukolorowa, złoto-srebrna bransoleta podkreśla jego wyrafinowany charakter. Srebrna tarcza z delikatnym, złotym bezelem tworzy elegancki kontrast, a mineralne szkło zapewnia odporność na zarysowania. Zegarek posiada również funkcję wskazywania daty oraz wodoodporność do 30 metrów. Model ten wyróżnia się minimalistycznym designem, który świetnie sprawdzi się w codziennych stylizacjach, ale równie dobrze dopełni wieczorowe kreacje. Idealny dla kobiet ceniących klasykę z nutą blasku.

GUESS Opaline GW0475L4

GUESS Opaline GW0475L4 to model o nietuzinkowym, przyciągającym spojrzenia designie, który doda radosnej energii jesiennym i zimowym stylizacjom. Posiada stalową bransoletę o wysokim połysku oraz kopertę w kolorze srebrnym. Najbardziej charakterystycznym elementem tego modelu jest jego bezel, ozdobiony wielobarwnymi kryształkami, które tworzą tęczowy efekt. Całość kompozycji łączy w sobie elegancję z odważnym, modnym wzornictwem, co sprawia, że zegarek idealnie nadaje się zarówno do codziennych stylizacji, jak i na bardziej formalne okazje.

GUESS G Hype Analog Silicone Watch GW0617L5

Ten model to kwintesencja współczesnej elegancji. GUESS G Hype Analog Silicone Watch wyróżnia się stylową, złotą kopertą, która otacza tarczę w tym samym kolorze. Na tarczy znajdują się duże, złote indeksy i wskazówki, co zapewnia doskonałą czytelność. Dodatkowo bezel zegarka ozdobiony został rzędem błyszczących kryształków, które dodają całości luksusowego charakteru. Czarny pasek zegarka wykonany z wysokiej jakości silikonu, zapewnia wyjątkowy komfort noszenia. Pasek ozdobiony jest dużym, złotym logo „G”, które nawiązuje do marki GUESS i podkreśla jego rozpoznawalność. Propozycja dla kobiet ceniących modowe akcenty w codziennych stylizacjach.

GUESS Ladies Iridescent Analog Watch GW0748L3

Innowacyjny model, który przyciąga uwagę swoją wielobarwną obudową o iryzującym wykończeniu. Mieniąca się wieloma kolorami tarcza z kultowym logo GUESS Quattro 'G’, otoczona jest mineralnym szkłem, które zapewnia doskonałą ochronę przed zarysowaniami. Zegarek wyposażony jest w regulowaną bransoletę typu mesh, wykonaną z tłoczonego materiału, imitującego skórę pytona, która dodaje mu niepowtarzalnego stylu. Koperta o średnicy 32 mm, wykonana została z recyklingowanej stali.

GUESS Ladies Leopard Multi-function Watch GW0751L1

GW0751L1 łączy w sobie elegancję z seksownym, drapieżnym stylem, w pełni oddając charakter marki GUESS. Tarcza, zdobiona zwierzęcym printem, otoczona jest twardym, mineralnym szkłem. Pasek wykonany z recyklingowanej stali, w tym samym motywie leoparda, doskonale uzupełnia design zegarka. Regulowane zapięcie typu Pilot Buckle zapewnia komfort i bezpieczeństwo noszenia. Wodoodporność do 50 metrów i solidne wykonanie sprawiają, że GW0751L1 to niezawodny wybór dla osób ceniących zarówno modę, jak i funkcjonalność.

GUESS Ladies Purple Iridescent Analog Watch GW0749L3

Kolejny model który przyciąga spojrzenia swoim hipnotycznym wyglądem. Tarcza, ozdobiona cyfrowo drukowanym wzorem węża i wyrazistym logo GUESS, tworzy efektowną kompozycję, chronioną przez trwałe mineralne szkło. Pasek w odcieniu intensywnego fioletu, wykonany z wysokiej jakości silikonu, zapewnia wygodę noszenia i idealnie harmonizuje się z tarczą zegarka. Polerowana koperta, wykonana z recyklingowanej stali, łączy elegancję z troską o środowisko. GW0749L3 to idealny dodatek do jesiennych swetrów, biurowych zestawów i eleganckich, wieczornych kreacji.

PROPOZYCJE DLA NIEGO

GUESS GW0032G2

GUESS GW0032G2 to nowoczesny, a jednocześnie ponadczasowy model zegarka męskiego, stworzony z myślą o wsparciu walki z rakiem prostaty. Jego subtelne, różowe wskazówki mają nie tylko wskazywać czas, ale także przypominać mężczyznom o regularnej profilaktyce. Czarna koperta o szerokości 48 mm, wykonana z lekkiego i trwałego tworzywa sztucznego, doskonale komponuje się z minimalistyczną tarczą. Całość jest chroniona przez wytrzymałe mineralne szkło. Zegarek napędzany jest precyzyjnym mechanizmem kwarcowym, co gwarantuje jego niezawodność. Czarny silikonowy pasek dodaje mu sportowego charakteru, zapewniając wygodę noszenia.

GUESS King GW0497G

Ten model to nowoczesna interpretacja klasycznego stylu, wzbogacona o luksusowe detale. Zegarek wyróżnia się misternie zdobioną kopertą i bransoletą, które łączą designerskie wycięcia z eleganckim blaskiem. Całość uzupełniają wyszukane akcenty, które nadają zegarkowi unikalnego charakteru. Tarcza zegarka ze wzorem leoparda, pokryta brokatowym proszkiem, przyciąga spojrzenia i doskonale oddaje styl glamour w wykonaniu GUESS.

GUESS King GW0497G4

Królewski wygląd zegarka GUESS King GW0497G4 sprawia, że jest to nie tylko modny dodatek, ale także symbol prestiżu i wyrafinowanego gustu. Ten model zwraca uwagę swoją złotą, bogato zdobioną kopertą o szerokości 48 mm, wykonaną z wysokiej jakości stali szlachetnej. Tarcza zegarka, ożywiona dynamicznymi akcentami zwierzęcymi, doskonale kontrastuje z elegancką złotą bransoletą. Mineralne szkło chroni tarczę przed zarysowaniami, zapewniając jej długotrwały blask. Precyzyjny mechanizm kwarcowy zapewnia niezawodność i dokładność odczytu. GUESS King GW0497G4 to doskonały wybór dla mężczyzn, którzy pragną wyróżniać się luksusowym stylem i elegancją.