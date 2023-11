RECENZJA: Just Dance 2024 Edition

Just Dance 2023 Edition zawierało kilka poważniejszych zmian w wieloletniej serii gier tanecznych. Tytuł został wydany w nowej formule, która sugerowała, że kolejnych edycji nie będzie, a spodziewać możemy się wyłącznie okresowych płatnych aktualizacji i subskrypcji Just Dance+, któremu to pomysłowi radośnie przyklasnąłem. Mając to na uwadze, zaskakującym jest widok Just Dance 2024 Edition na rynku, która jest zarówno aktualizacją, jak i samodzielnym tytułem.

Nawet jeśli odszedłeś od serii na jakiś czas lub nigdy wcześniej w nią nie grałeś, pocieszająca jest świadomość, że podstawowa forma rozgrywki nie uległa zmianie. Wybierasz piosenkę, liczbę graczy biorących udział w zabawie i zaczynasz tańczyć. Po prostu naśladujesz pokazywane ruchy, a mały ekran w prawym dolnym rogu pokazuje, jakich ruchów możesz się spodziewać na krótko przed rozpoczęciem ich wykonywania przez tancerza w głównej części ekranu. Twój wynik opiera się na tym, jak dobrze je naśladujesz w odniesieniu do wzoru, a za wykonanie otrzymujesz określoną liczbę gwiazdek. Ze względu na ograniczenia pierwowzoru, tytuł tak naprawdę zwraca uwagę jedynie na ruchy ręki, trzymającej kontroler, którym może być smartfon albo Joy-Con Switcha. Daje to przenośnej konsoli Nintendo przewagę ze względu na wygodę. Brak indywidualnego trackera ruchów jest ciągle jednym z większych minusów gry.

Tegoroczna edycja obejmuje 41 piosenek, a kilka z nich jest dostępnych w dwóch wersjach z myślą o różnych układach tanecznych. Kilka utworów zostało stworzonych przez artystów coverowych, ale duża część jest wykonywana przez oryginalnych twórców. Podobnie jak poprzednio reprezentowanych jest wiele gatunków z różnych okresów. I Wanna Dance with Somebody Whitney Houston, Canned Heat Jamiroquai, You Should See Me in a CrownBillie Eilish czy I Am My Own Muse Fall Out Boy to tylko niektóre z utworów sugerujących, że z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Oprócz tego usługa Just Dance+ jest nadal dostępna, więc masz ogromny katalog do przejrzenia, jeśli oczywiście chcesz wydawać co miesiąc pieniądze na dostęp do dodatkowej playlisty.

Gra oferuje sporo sposobów odtwarzania utworów. Oprócz wyboru pojedynczego z nich, możesz przeglądać kolekcje o różnej tematyce, np. dekadowej lub stworzonej do treningu, albo przechodząc przez tryb pseudohistorii, w którym próbujesz zebrać grupę osób do tanecznej bitwy. Dostępna jest także gra online, pozwalająca na rywalizację w rankingach czy taniec w czasie rzeczywistym ze znajomymi. Wszystko jest multiplatformowe.

Jeśli grałeś w Just Dance 2023 Edition, wszystko to będzie wydawać się bardzo znajome i powinno tak być, ponieważ… jest to dokładnie ta sama gra. Od list odtwarzania, przez interfejs i wydarzenia, aż po fakt, że twój profil ma ten sam poziom XP i nagrody co poprzednio, Just Dance 2024 Edition to Just Dance 2023 Edition. Może się to wydawać konfudujące, ale Ubisoft nie wycofał się ze swojej obietnicy zostania modelem usługowym. Jeśli nie posiadałeś wersji zeszłorocznej, otrzymasz tę samą grę, ale z listą utworów z 2024 r. zamiast z listą utworów z 2023 r. Jeśli posiadasz grę z zeszłego roku, zainstalowanie Just Dance 2024 Edition nie spowoduje utworzenia w systemie dwóch różnych gier, ale połączenie list utworów, dzięki czemu możesz łatwo przełączać się między kawałkami w bazie, bez konieczności zmiany gry. Można to było rozwiązać klarowniejszym DLC i komunikacją.

Łowcy trofeów będą ubolewać, że z tego powodu nie ma żadnych nowych celów do osiągnięcia, ale w rezultacie powstało coś, co zapewni, że baza graczy nie będzie podzielona. Podczas gry online posiadacze wersji 2024 mogą grać przeciwko posiadaczom wersji 2023 i odwrotnie.

Mało jasny sposób dystrybucji i brak zmian w sposobie kontroli nie zmienia faktu, że decyzja o łączeniu bibliotek jest bardzo dobra. Każda iteracja jest teraz w zasadzie dużym rozszerzeniem pakietu utworów. Dobrze jest także widzieć, że jakość wideo uległa poprawie. Być może będzie to nadal jedyna gra taneczna na rynku bez potrzeby walki z konkurencją, ale przynajmniej rozgrywki rankingowe online i budowanie swojego profilu nie będzie już zabawą na jeden sezon.