TEST: Tado X

Inteligentne ogrzewanie istnieje od ponad dekady, ale Tado X jest pierwszym systemem, który recenzowałem, zbudowanym na nowoczesnych standardach, wykorzystującym Thread do komunikacji z urządzeniami i Matter do sterowania przez aplikacje zewnętrzne.

Jest elegancki, szybki, cichy i wydajny, przewyższając starsze systemy oparte na zastrzeżonych standardach. Może nie ma w nim wystarczająco dużo, aby uzasadnić modernizację z Tado V3+, ale jeśli zaczynasz od zera, jest to system grzewczy, który warto kupić. Opowiem, dlaczego.

System Tado X ma szereg opcji, w zależności od tego, co chcesz zrobić. W najprostszej wersji możesz wymienić podstawowe zawory termostatyczne w całym domu na inteligentny termostat grzejnikowy Tado X (639 PLN), pozostawiając stary system grzewczy do sterowania. Używając termostatów grzejnikowych, potrzebujesz jednak border routera Thread w swojej sieci. Jeśli go nie masz, możesz kupić Bridge X (229 PLN). Zestaw z jednym termostatem grzejnikowym i Bridge X kosztuje 519 PLN.

Jeśli chcesz, aby Tado X sterował twoim kotłem, możesz wymienić przewodowy termostat na Wired Smart Thermostat X (639 PLN). Ponownie, będzie to wymagało Bridge X, jeśli nie masz border routera Thread. Możesz również używać przewodowego termostatu w połączeniu z termostatami grzejnikowymi, jeśli chcesz kontrolować poszczególne pomieszczenia.

Dla posiadaczy kotłów gazowych dostępny jest zestaw startowy Wireless Smart Thermostat X, który zawiera programator (ogrzewanie i ciepła woda) oraz bezprzewodowy termostat. Ten pierwszy łączy się z twoim kotłem i obsługuje proste sterowanie włączaniem/wyłączaniem, a także OpenTherm, który jest wymagany do najbardziej zaawansowanych funkcji Tado X. OpenTherm to system, który pozwala instalacji grzewczej modulować kocioł, podgrzewając wodę tylko do minimalnego poziomu wymaganego do osiągnięcia docelowych temperatur.

Tado X, podobnie jak jego poprzednik, jest przeznaczony do instalacji domowej, a aplikacja może wyświetlać szczegółowe instrukcje dla tysięcy kotłów i istniejących systemów grzewczych. W moim przypadku zacząłem od zestawu startowego Wireless Smart Thermostat X, używając go do wymiany istniejącego sterownika kotła.

Po podłączeniu i włączeniu musiałem wybrać typ systemu, do którego podłączony był programator, za pomocą przycisku na górze. Aplikacja sprawiła, że połączyłem go z moim Wi-Fi. W tym momencie byłem gotowy, aby rozpocząć instalację inteligentnego termostatu grzejnikowego X. Są to termostatyczne smart zawory grzejnikowe, które automatycznie kontrolują przepływ wody przez grzejnik, wyłączając je, gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadaną wartość i otwierając, gdy zachodzi potrzeba ogrzewania.

Sterowanie z poziomu aplikacji jest niezwykle szybkie, a termostaty grzejnikowe z serii są najcichszymi, jakie kiedykolwiek testowałem

Montuje się je, skanując kod Matter z tyłu, a następnie postępując zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować je fizycznie. Tado dostarcza wiele adapterów w zestawie, ale w przypadku większości instalacji wystarczy odkręcić stary zawór TRV i przykręcić wersję Tado X.

Inteligentny termostat grzejnikowy Tado X jest kompaktowy, z ekranem od frontu. Instalacja polega na podłączeniu urządzenia do zaworu grzejnikowego i ustawieniu języka. Można również ustawić orientację ekranu, wybierając jedną z czterech pozycji, z których każda jest obrócona o 90 stopni.

System Tado jest jednym z najłatwiejszych w użyciu, ale wymaga trochę pracy, aby wszystko skonfigurować. Każdy dodany pokój ma domyślny harmonogram, który prawdopodobnie nie będzie odpowiadał twoim potrzebom, więc będziesz chciał to zmienić. Jest to łatwy proces, a każdy dzień może mieć własne przedziały czasowe, przy czym każdy ma docelową temperaturę. Po uporządkowaniu jednego dnia, możesz go skopiować na inne dni, a także skopiować harmonogram pokoju do innego i dostosować go od tego momentu.

Funkcja Auto-Assist dodaje również automatyczne wykrywanie otwartego okna, które wykorzystuje algorytm do wykrywania, kiedy okno jest otwarte, wyłączając ogrzewanie w danym pomieszczeniu na ograniczony czas, aby uniknąć marnowania energii. I podobnie, jeśli zapłacisz za Auto-Assist, wykrywanie otwartego okna wyśle ci powiadomienie, aby przypomnieć o włączeniu ogrzewania w danym pokoju.

Na koniec Auto-Assist daje ci również Care & Protect, w którym Tado X będzie monitorować twój system i wysyłać ci alerty, jeśli zauważy jakieś dziwne wzorce ogrzewania. Czy Auto-Assist jest wart swojej ceny? Trudno powiedzieć, jednak można go przetestować przez kilka dni za darmo lub w zimniejsze miesiące, włączając miesięczną subskrypcję, w cenie 20 PLN za miesiąc. W mojej ocenie można wykorzystać trial, ale kolejna opłata nie jest konieczna.

Adaptacja do pogody jest za to zawsze dostępna. W tym celu Tado X korzysta z usługi prognozowania pogody, a następnie dostosowuje temperaturę przepływu ogrzewania, dzięki czemu nie przegrzejesz domu w ciepłe dni lub nie skończysz z zimnym domem w chłodny dzień. Funkcja ta wymaga połączenia OpenTherm.

Do tej pory wymienione przeze mnie funkcje są przeznaczone do automatyzacji, ale jest wiele sytuacji, w których możesz chcieć przejąć kontrolę ręczną, na przykład zwiększyć temperaturę w pomieszczeniu, w którym siedzisz. Można to łatwo zrobić z aplikacji, używając prostego suwaka, aby wybrać żądaną temperaturę. Co imponujące, sterowanie aplikacją jest niezwykle szybkie. Termostaty grzejnikowe z serii są również najcichszymi, jakie kiedykolwiek testowałem.

Ponieważ system jest kompatybilny z Matter, możesz dodać urządzenia Tado X do systemów inteligentnego domu, w tym Apple Home, Amazon Alexa i Asystenta Google. Każde urządzenie musi niestety zostać dodane indywidualnie do każdego wybranego systemu. Również sterowanie odbywa się tylko pojedynczo. Matter jest jednak nadal przydatny, ponieważ umożliwia sterowanie urządzeniami głosowo i pozwala na automatyzację. Na przykład w HomeKit mogłem ustawić urządzenie Tado X tak, aby włączało się do danej temperatury po wykryciu ruchu w pomieszczeniu i wyłączało się ponownie, gdy przez 20 minut nie wykryto żadnego ruchu.

Tado X zbiera również informacje o twoim domu, a Air Comfort mierzy ciepło i wilgotność oraz sugeruje, co należy zrobić, aby zrównoważyć te dwa czynniki. To przydatne wskazówki, które sprawiają, że Tado X wykracza poza prosty inteligentny system ogrzewania. Energy IQ z kolei mierzy, jak często system jest włączony i szacuje koszty oraz oszczędności.

Jeśli chcesz responsywnego, wydajnego ogrzewania dla wielu pomieszczeń, zbudowany na Matter i Thread, Tado X jest świetnym wyborem. Jeśli twoje ogrzewanie działa tak, jak chcesz, lub posiadasz Tado V3+, to zakup Tado X może być trudny do uzasadnienia. W innym przypadku to niezawodny i bardzo szybko reagujący na zmiany, wydajny i łatwy do zrozumienia, nowoczesny system ogrzewania.

Specyfikacja

CENA Od 519 PLN

Od 519 PLN ŁĄCZNOŚĆ Thread

Thread KOMPATYBILNOŚĆ Matter, Apple Home, Amazon Alexa, Asystent Google

Matter, Apple Home, Amazon Alexa, Asystent Google MATERIAŁ tworzywa PC, ABS, PMMA oraz niklowany mosiądz