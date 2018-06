Apple Pay nareszcie dostępne w Polsce

Apple Pay – jedna z najpopularniejszych usług mobilnej płatności na świecie – przez cztery lata swojego istnienia omijała nasz kraj. Sytuacja ta zmieni się dzisiaj: użytkownicy wielu polskch banków będą mogli zacząć płacić za zakupy iPhonem.

Informacje o możliwym wprowadzeniu Apple Pay w Polsce pojawiały się już kilka miesięcy temu, jednak usługa jest aktywna dopiero od dziś. Aby z niej skorzystać należy mieć urządzenie Apple i konto w jednym z banków, który wprowadził Apple Pay. Należą do nich Alior Bank, BGŻ BNP Paribas, Bank Zachodni WBK, Getin Noble Bank, mBank, Nest Bank, Pekao S.A., PKO BP (chociaż w przypadku tego banku mogą wystąpić drobne opóźnienia), Raiffeisen Polbank i T-Mobile Usługi Bankowe. Aktywowanie usługi wymaga podania numeru karty w aplikacji Wallet lub w ustawieniach sprzętu – na tym etapie bank powinien wysłać użytkownikowi kod weryfikacyjny. Po połączeniu urządzenia z kontem będziemy mieli dostęp do płatności za pomocą Apple Pay – aby dokonać płatności wystarczy zbliżyć je do terminala płatniczego i potwierdzić swoją tożsamość za pomocą odcisku palca lub weryfikacji FaceID. Polska edycja Apple Pay będzie pozwalała na wykonanie transakcji o nieograniczonej wartości.

Które urządzenia współpracują z Apple Pay? Są to przede wszystkim nowsze iPhone’y (od 6 i 6S wzwyż) i wszystkie zegarki Apple Watch. Z usługi można korzystać także w ramach płatności online, do wykonania której potrzebne są tablety iPad przynajmniej piątej generacji lub komputer Mac z TouchID. W przeciwieństwie do wielu innych usług NFC, Apple Pay nie przechowuje numeru karty w urządzeniu, dzięki czemu możemy być spokojniejsi o nasze finanse nawet jeśli zgubimy telefon. A co z użytkownikami innych banków? Niektóre z nich – na przykład ING – nie wykluczają wprowadzenia technologii w przyszłości, zaś inne póki co milczą. Poczekamy, zobaczymy.