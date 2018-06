IBM prezentuje sztuczną inteligencję wygrywającą debaty

Sztuczna inteligencja zostaje wykorzystywana w coraz to nowych obszarach ludzkiej aktywności. Jako przykład weźmy stworzony przez IBM system AI o nazwie Project Debater. Został on zaprojektowany do prowadzenia debat z ludzkimi przeciwnikami. Co ciekawe, z niektórymi nawet udało mu się wygrać.

Project Debater działa na zasadzie „argumentowania obliczeniowego”. Według IBM oznacza to, że AI potrafi dokonać analizy danego tematu, przedstawić konkretne poglądy i bronić ich przed oponentami. Przygotowanie programu do debaty wygląda nieco bardziej skomplikowanie niż w przypadku biorącego w niej udział człowieka – AI otrzymuje komplet informacji na zadany temat (tutaj: dostęp do 300 milionów rozpraw i artykułów naukowych oraz popularnonaukowych), „wyciąga” z nich sedno problemu i w oparciu o niego formułuje pogląd. Co ciekawe, informacje na temat kształtu debaty i jej dokładnej tematyki zostają mu podane bezpośrednio przed rozpoczęciem wydarzenia, dzięki czemu AI nie będzie miało przewagi nad oponentami.

Podczas dwóch zorganizowanych przez IBM przykładowych debat Project Debater przedstawiał swoje stanowisko na temat eksploracji kosmosu i telemedycyny. W trakcie starcia z przeciwnikami sztuczna inteligencja przytaczała źródła, zagadywała osoby przysłuchujące się debacie a nawet… rzucała dowcipy (co prawda napisane wcześniej przez ludzi). Program musiał nie tylko rozpoznać słowa, których użyli jego oponenci, ale także umieścić je w kontekście i odwołać się do niego. W efekcie podczas debaty o telemedycynie obserwatorzy przyznali zwycięstwo Project Debater, jednak w drugim starciu zwyciężył ludzki przeciwnik. IBM twierdzi, że ich AI może być wykorzystane w biznesie – możliwość rozmowy z zupełnie neutralną stroną może pomóc w przełamaniu impasu w negocjacjach lub w podjęciu korzystnej decyzji.