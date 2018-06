Najszybsza motorówka na świecie od Jaguara

Wielu producentów luksusowych samochodów powoli przestawia się na tworzenie pojazdów zasilanych energią elektryczną. Najnowszy superszybki model elektrycznego Jaguara nie nadaje się jednak na drogi lądowe. Zaprezentowana właśnie łódź motorowa Jaguar Vector Racing V20E potrafi osiągać imponujące prędkości rzędu 140 km/h!

Jaguar Vector Racing V20E to w pełni elektryczna motorówka. Powstała ona we współpracy z zespołem Williams F1 Advanced Engineering, jednym z największych konstruktorów Formuły 1 na świecie. Ten niewielki, jednoosobowy pojazd o aerodynamicznej sylwetce posiada szczególny napęd elektryczny – podobny do tego znanego z samochodów Jaguar Formula E, ale specjalnie przystosowany do podróży po wodzie. Jaguar nie zdradza więcej szczegółów na temat silnika, akumulatora i układu sterowania, chętnie dzieli się natomiast informacjami na temat osiągów łodzi. Te zaś są imponujące – w piątkowym teście na jeziorze Coniston w Wielkiej Brytanii motorówka rozwinęła zawrotną prędkość 143 km/h, tym samym bijąc wynoszący 123 km/h rekord dla łodzi z napędem elektrycznym. Został on ustanowiony aż dziesięć lat temu.

To pierwsza łódź wyścigowa z napędem elektrycznym, ale Jaguar zapowiada, że nie ostatnia. Producenci Vector Racing V20E pracują nad kolejnymi modelami z serii. Celem jest pobicie kolejnego rekordu prędkości. Szykuje się zatem seria ekscytujących premier, nie tylko tych wodnych – już wkrótce światło dzienne ujrzy wyczekiwany Jaguar I-Pace, elektryczne superauto wyścigowe. Model ten weźmie udział w wyścigach już na jesieni.