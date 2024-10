Astro Bot otrzymuje darmowe rozszerzenie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami do najpopularniejszej platformówki ostatnich miesięcy, Astro Bot, trafiły zupełnie nowe poziomy speedrunowe – Building Speed. Poziomy te sprawdzą umiejętności graczy, a dzięki tabeli wyników otrzymają oni szansę rywalizacji ze swoimi znajomymi z PlayStation.

W Building Speed, dzięki specjalnym umiejętnościom buldoga Barkstera, gracze będą się przebijać przez podniebne miasto, unikając dźwigów, rozbijając skrzynie, a nawet pędząc przez latającą myjnię samochodową.

Co tydzień będzie udostępniany kolejny poziom speedrunowy wypełniony po brzegi nowymi wyzwaniami.

Na każdym poziomie pojawią się dwa zupełnie nowe specjalne boty do uratowania. To kolejne dziesięć ulubionych postaci, które gracze będą mogli dodać do swojej załogi.