Partnerstwo Nextbase oraz Vodafone zmieni każdy samochód w bardziej inteligentny i bezpieczniejszy pojazd￼

Nextbase, europejski lider w kategorii projektowania i sprzedaży kamer samochodowych oraz globalny lider branży rozwiązań dla Internet of Things (IoT) – Vodafone – ogłaszają dziś wyłączne partnerstwo. Dzięki niemu wideorejestratory Nextbase iQ będą korzystać z opracowanych przez Vodafone najnowszych technologii IoT, aby każdy samochód mógł stać się bardziej inteligentnym i bezpiecznym pojazdem.

Wideorejestratory serii Nextbase iQ w Europie po raz pierwszy pokazywane są podczas Targów IFA 2022 w Berlinie. Urządzenia te są w stanie zapewnić wszystko to, czego konsumenci oczekują od najlepszej w swojej klasie, inteligentnej kamery samochodowej. Na potrzeby tych urządzeń na nowo stworzona została również aplikacja na urządzenia mobilne – Nextbase iQ. Ogłoszone partnerstwo w Europie w ogromnym stopniu zwiększa dostęp do ratujących życie czy zwiększających komfort podróży funkcji, jak m.in. Emergency SOS, Radar Detection czy Smart Sense Parking. Niezależnie od wieku, modelu, specyfikacji auta, rozwiązania te przeniosą każdy pojazd na wyższy poziom łączności i innowacji.

W przeciwieństwie do analogicznych rozwiązań, które opierają się na wykorzystaniu karty SIM, zapewniana przez Vodafone łączność daje kamerom samochodowym serii Nextbase iQ dostęp do infrastruktury wielu operatorów sieci komórkowych. Rozwiązanie to eliminuje zasięgowe czarne dziury, czego standardowe karty SIM jednego operatora nie są w stanie zagwarantować. Wszystko to sprawia, że kamery samochodowe Nextbase iQ mają doskonały zasięg dla posiadanych rozwiązań z zakresu IoT.

Nextbase iQ powstał jako „żywy produkt”, co oznacza, że będzie stale ewoluował, aby użytkownik mógł korzystać z nowych funkcji, które pojawią się w przyszłości. Richard Browning, CMSO Nextbase mówi: Spójność i wysoki poziom bezpieczeństwa, które zapewniają rozwiązania IoT Vodafone pozwalają nam zapewnić konsumentom najwyższej klasy rozwiązania oraz uwolnić pełnię potencjału produktu, który drzemie w serii Nextbase iQ.

Kamery Nextbase iQ wyposażono w procesor Ambarella, który wspiera rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji. Ponadto wideorejestratory tej serii umożliwiają zdalne wdrażanie aktualizacji za pośrednictwem chmury Nextbase Cloud. Dla użytkowników oznacza to, że ich kamera w przyszłości będzie stawała się bogatsza w kolejne rozwiązania. Jak wyjaśnia Richard Browning: Za projektem Nextbase iQ stoi chęć zaoferowania wszystkim kierowcom rozwiązań i bezpieczeństwa, które do tej pory można było spotkać w nowych, luksusowych pojazdach. W przypadku większości kierowców mamy bowiem do czynienia z wysoką barierą, która uniemożliwia im korzystanie z wygodnych, a często ratujących życie rozwiązań. Dzięki Nextbase iQ stworzyliśmy wysokiej jakości produkt, który zaoferuje wszystkim kierowcom poziom innowacyjności, który wcześniej był dla nich nieosiągalny. Możliwości sprzętowe pozwolą nam stale ulepszać nasze produkty w przyszłości o nowe usługi i funkcje oparte na sztucznej inteligencji.

Kluczowe funkcje Nextbase iQ:

System wideo 4K z trzema kamerami w technologii podczerwieni — wysoka ostrość rejestrowanego obrazu,

— wysoka ostrość rejestrowanego obrazu, Dostęp do podglądu w czasie rzeczywistym w dowolnym miejscu i czasie – możliwość zdalnego połączenia się na żywo z samochodem,

– możliwość zdalnego połączenia się na żywo z samochodem, Detekcja radarowa – wykrywanie obecności, kierunku poruszania się, czy odległości innych użytkowników ruchu drogowego,

– wykrywanie obecności, kierunku poruszania się, czy odległości innych użytkowników ruchu drogowego, Roadwatch AI – monitoruje w czasie rzeczywistym ruch innych pojazdów w celu przewidywania i rejestrowania incydentów zarówno w pojeździe, jak i poza nim,

monitoruje w czasie rzeczywistym ruch innych pojazdów w celu przewidywania i rejestrowania incydentów zarówno w pojeździe, jak i poza nim, Emergency SOS (ESOS) – automatycznie powiadamia służby ratunkowe o lokalizacji i innych szczegółach w razie wystąpienia poważnego wypadku,

– automatycznie powiadamia służby ratunkowe o lokalizacji i innych szczegółach w razie wystąpienia poważnego wypadku, Tracking w czasie rzeczywistym – dzięki implementacji niezwykle dokładnego modułu GPS i synchronizacji wideo w czasie rzeczywistym,

dzięki implementacji niezwykle dokładnego modułu GPS i synchronizacji wideo w czasie rzeczywistym, Smart Sense Parking – wspierany przez technologię świadomości przestrzennej Nextbase, rejestruje krytyczne momenty przed i po każdym incydencie drogowym,

– wspierany przez technologię świadomości przestrzennej Nextbase, rejestruje krytyczne momenty przed i po każdym incydencie drogowym, Driver Aware (DMS) – inteligentny system monitorowania kierowcy w celu wykrycia rozproszenia i/lub senności podczas jazdy,

– inteligentny system monitorowania kierowcy w celu wykrycia rozproszenia i/lub senności podczas jazdy, Vehicle Aware (ADAS) – zaawansowany system wspomagania kierowcy, monitoruje drogę i samochody z przodu, ostrzegając o potencjalnym niebezpieczeństwie.

Dostępność

Nowe kamery samochodowe Nextbase iQ, które oferują szereg opcji subskrypcji Vodafone IoT, będą dostępne w drugim kwartale 2023 r. Ceny będą dostępne na początku 2023 roku.