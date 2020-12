Alexa przekaże wiadomość świąteczną od angielskiej królowej

Tradycyjne orędzie świąteczne Elżbiety II jest co roku transmitowane za pośrednictwem radia i telewizji, a od kilku lat także przez internet. Teraz do tego zestawu dołączy jeszcze jeden kanał – przemowa brytyjskiej królowej trafi do Amazon Alexy.

Aby wysłuchać orędzia Elżbiety II wystarczy dowolny inteligentny głośnik z Alexą. Po wypowiedzeniu komendy „Alexa, play the Queen’s Christmas Day message” („Alexo, odtwórz świąteczną wiadomość od Królowej”), asystentka głosowa Amazonu natychmiast odtworzy orędzie. Będzie ono dostępne nie tylko dla obywateli Wielkiej Brytanii, ale dla wszystkich użytkowników korzystających z angielskojęzycznej wersji usługi. Zgodnie z tradycją, najwcześniej posłuchamy go 25 grudnia o 15:00 czasu uniwersalnego, czyli o 16:00 czasu środkowoeuropejskiego.



Orędzie świąteczne Elżbiety II po raz pierwszy dostępne będzie za pośrednictwem wirtualnej asystentki Amazonu, chociaż od 2011 roku jego transkrypcje dostępne są na czytnikach Kindle. Tradycja przemówień w pierwszy dzień Bożego Narodzenia sięga 1932 roku i rządów króla Jerzego V; obecna królowa po raz pierwszy zwróciła się do poddanych w 1952 r. Przedstawiciele europejskiego działu Amazonu podkreślają, że dzięki Alexie orędzie będzie mogło łatwo trafić nie tylko do obywateli Wielkiej Brytanii, ale także użytkowników na całym świecie.