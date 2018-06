Xiaomi prezentuje nowe produkty

Chińskie marki zyskują coraz większą popularność wśród Europejczyków, a produkty dawniej przeznaczone tylko na rynki lokalne trafiają także do naszych domów. Jeden z najpopularniejszych producentów sprzętu elektronicznego, Xiaomi, właśnie zaprezentował swoje najnowsze dzieła.

Najważniejszą nowością pokazaną na konferencji w Shenzhen jest flagowy smartfon marki, Mi 8. Tak, to nie literówka – ubiegłoroczna edycja nosiła numer porządkowy 6, ale Xiaomi postanowiło w ten sposób uczcić ósmą rocznicę firmy. Jeśli kojarzy się wam to z jakimś innym producentem elektroniki, nie jesteście w błędzie: podobna historia stoi za iPhonem X. Podobieństwa między dwoma telefonami nie kończą się na tej anegdocie, w designie i możliwościach Mi 8 widać bowiem sporo podobieństw do flagowca Apple. Smartfon wyposażony jest w 6,21-calowy, bezramkowy ekran OLED z szerokim wcięciem na przedni aparat i szklaną obudowę. Jego sercem jest procesor Snapdragon 845, 6 GB RAM i 256 GB pamięci, a za fotografię odpowiada podwójny tylny aparat o rozdzielczości 12 Mpix.

Telefon będzie dostępny również w specjalnej wersji Explorer Edition, która wyposażona jest w 8 GB RAM, czytnik linii papilarnych zintegrowany z ekranem, technologię trójwymiarowego mapowania twarzy (działającą trochę jak Face ID) i transparentny panel z tyłu, odsłaniający „wnętrzności” smartfona. Ponadto już wkrótce do sprzedaży trafi także mniejsza wersja Mi 8 oznaczona symbolem SE, czyli pierwszy telefon wykorzystujący procesor Snapdragon 710. Xiaomi Mi 8 będzie kosztował ok. 1 600 PLN, wersja Explorer Edition – 2 150 PLN a ceny Mi 8 SE będą zaczynały sięod ok. 1 000 PLN.

Oprócz telefonów Xiaomi zaprezentowało także opaskę fitnessową Mi Band 3. W porówaniu z jej poprzednią edycją, opaska otrzymała większy ekran OLED i bardziej pojemną baterię. 110 mAh ma wystarczyć na ponad 20 dni ciągłego działania. Mi Band 3 jest ponadto wyposażona w moduł NFC, co wskazuje na to, że będzie mogła ona współpracować z Android Pay. Wewnątrz gadżetu znajdzie się także pulsomierz i moduł analizy jakości snu. Opaska została wyceniona na ok. 100 PLN, a do sprzedaży ma trafić także tańsza wersja bez NFC.