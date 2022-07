Menu wegańskie w restauracji mazowieckiego hotelu Manor House SPA Pałac Odrowążów ponownie uzyskało certyfikat Fundacji Viva!

Znak V nadany na kolejny rok wegańskiemu menu restauracji Manor House SPA potwierdza, że jest tu utrzymana wysoka jakość potraw i produktów, a oferta gastronomiczna promuje wegański styl życia. Tutejsza restauracja jako jedna z pierwszych spośród hotelowych restauracji wprowadziła wegańską kartę dań, co czyni ją promotorem tego trendu w Polsce. Już od 2011 roku można tutaj skosztować potraw wegańskich i wegetariańskich, które na przestrzeni czasu wielokrotnie udoskonalono i urozmaicano. Poszanowanie życia wszystkich istot, a tym jest przecież „bycie wege”, doskonale wpisuje się w holistyczną filozofię Manor House SPA, gdzie stawia się na harmonię z samym sobą, całym światem i otaczającą nas naturą.

Początkowo nasza karta wegańska była traktowana jako ciekawostka, z czasem – wraz ze wzrostem świadomości i z rozwojem pewnego rodzaju mody – zyskiwała coraz większą popularności. Dziś dania z tego menu są wybierane przez naszych Gości nawet częściej niż tradycyjne potrawy, niezależnie czy są weganami, czy nie. Obserwujemy, że wiele osób chce spróbować naszych wegańskich propozycji, wiele systematycznie zmniejsza spożywanie mięsa w swojej diecie i coraz więcej przechodzi na wegański lub wegetariańskim model odżywiania – mówi Małgorzata Figarska, szefowa gastronomii w hotelu Manor House SPA.

Co ciekawe, częstsze sięganie po produkty roślinne, to nie domena naszych czasów, a powrót do korzeni. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że jadłospis z warzyw i owoców towarzyszył takim osobom jak: Pitagoras, Leonadro da Vinci, Albert Einstein, Goeorge Bernard Show, Lew Tołstoj czy Abraham Lincoln.

Duża popularność karty wegańskiej restauracji Manor House SPA potwierdza, że coraz więcej osób, również Polaków, stawia na świadomą konsumpcję, a tendencja przechodzenia na wegański i wegetariański styl odżywiania się rozwija. Najczęściej wybierane dania to: tatar z kaszy jaglanej i suszonych pomidorów; smalec wegański z cieciorki, jabłka i śliwki; placuszki z cukinii i marchwi; krem z pieczonego buraka z pomarańczą; zupy miso z wakame i tofu lub boczniakiem; pierogi z tymiankiem, cieciorką, kapustą kiszoną i boczniakiem gotowane w burakach; seleroryba z kapustą kiszoną. Prawdziwym hitem jest wegańska beza z owocami i kremem kokosowym oraz masło wegańskie i pasty warzywne (z soczewicy i suszonych pomidorów, z soczewicy z pieczoną marchewką lub papryką, buraków i słonecznika) w bufetach śniadaniowych, a także świeżo wyciskane soki i tłoczone w lokalnym gospodarstwie sadowniczym.

Hotel Manor House SPA – jako jeden z dwóch w Polsce – posiada także międzynarodowy znak jakości ECARF przyznawany za szczególną troskę o potrzeby osób zmagających się z alergiami. To także prawdziwa enklawa dla dorosłych (hotel bez dzieci, dla Gości powyżej 12. roku życia).