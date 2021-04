Adidas stworzył buty wspólnie z… LEGO

Są takie pomysły na współpracę, których nikt się nie spodziewał. Do tej kategorii zalicza się najnowszy projekt Adidasa. Producent odzieży sportowej sięgnął po inspiracje do lat dzieciństwa i do opracowania designerskiej pary butów zaprosił… LEGO.

Buty Adidas Ultraboost DNA X LEGO Plates zostały zainspirowane wzorem płytki konstrukcyjnej do układania klocków LEGO, który przewija się na ich wewnętrznej wyściółce i w przedniej części. Powstały one na bazie modelu Ultraboost DNA i są dostępne w biało-szarej wersji kolorystycznej z żółtymi akcentami. Języki butów zdobią logotypy Adidasa i LEGO.



Ich najciekawszy element to jednak charakterystyczne paski: zostały one zastąpione przezroczystymi, plastikowymi klockami. W zestawie z butami otrzymamy kilkanaście kolorowych, płaskich elementów LEGO, które możemy przyczepić do obuwia, personalizując ich wygląd. Łącznie do zagospodarowania mamy 12 pasków – nic nie stoi na przeszkodzie, by udekorować buty klockami spoza zestawu.



Adidas Ultraboost DNA X LEGO Plates zostały wycenione na 200 USD (ok. 770 PLN), a ich sprzedaż ruszy dziś na oficjalnej stronie producenta. Co ciekawe, producent stworzył buty jedynie w wersji męskiej – nie wiadomo, czy w przyszłości powstanie także wersja damska i dziecięca.