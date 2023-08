3 500 000 aktywnych telewizorów Samsung Smart TV

Według danych firmy Samsung w Polsce już 3 500 000 telewizorów tej firmy jest podłączonych do internetu. Większość z nich, czyli 2 900 000 to modele z systemem Tizen, a pozostałe wykorzystują starszy system Orsay. Samsung jest jedną z pierwszych firm, która wprowadziła dostęp do internetu w swoich telewizorach, dzięki czemu obecnie oferuje niezwykle bogatą ofertę aplikacji filmowych, muzycznych czy gamingowych.

Telewizory podłączone do sieci już od kilku lat stały się rynkowym standardem. Biorąc pod uwagę ich dynamikę wzrostu, estymuje się, że do końca 2023 roku w Polsce będzie ponad 3 000 000 aktywnych telewizorów Samsung z systemem Tizen podłączonych do internetu. Już w 2022 roku 4 na 5 kupionych telewizorów Samsung Smart TV było podłączonych do sieci i aktywnie wykorzystywanych.

Najnowsze dane firmy pokazują, że gospodarstwa domowe, które wybierają telewizory Samsung chętnie z nich korzystają. Są one uruchomione średnio przez nieco ponad 6 godzin dziennie przez 24 dni w miesiącu. W ujęciu miesięcznym w przybliżeniu daje to ok. 184 godzin korzystania z telewizora.

„Choć na pierwszy rzut oka te dane mogą wydawać się zaskakujące to po głębszej analizie okazuje się to całkiem naturalne. Od lat największy domowy ekran służy nie tylko do odbioru telewizji linearnej, a jego rola została całkowicie przedefiniowana. Dziś każdy z członków rodziny nie tylko decyduje, co i kiedy oglądają za pośrednictwem platform VOD czy innych aplikacji, ale może także tworzyć własne scenariusze wykorzystania telewizora np. do pracy czy grania w chmurze. To daje wiele nowych możliwości” – komentuje Grzegorz Stanisz, dyrektor sprzedaży i marketingu działu RTV w firmie Samsung Electronics Polska.

Tizen – serce telewizorów Smart TV

Samsung Smart TV opiera się na systemie operacyjnym TIZEN, który firma rozwija od 2015 roku. Ten oparty na Linuxie sieciowy system typu „open source” jest otwarty dla wszystkich i współpracuje z wieloma różnymi urządzeniami, w tym telewizorami, urządzeniami mobilnymi czy sprzętem AGD. Obecnie już ponad 200 mln użytkowników w 197 krajach korzysta z inteligentnych telewizorów Samsung. Popularność systemu TIZEN potwierdza dodatkowo fakt, że w 2022 roku firma Samsung zdecydowała się udostępnić oprogramowanie producentom innych telewizorów. Dzięki temu z zalet i topowych rozwiązań systemu będzie mogło skorzystać jeszcze większe grono użytkowników na całym świecie.

Smart TV – otwartość, stabilność, elastyczność

Na platformie Samsung Smart TV jest dostępnych obecnie 1 000 aplikacji, z czego 200 jest polskojęzycznych. Wszystkie uzyskały certyfikaty, które potwierdzają ich zgodność z platformą. Wśród nich można znaleźć nie tylko najbardziej popularne aplikacje oferujące bogatą serialowo-filmową bibliotekę, takie jak Netflix, player, HBO Max czy Disney+, lecz także muzyczne czy dla graczy. Firma bardzo rozwija możliwość grania w chmurze, czego przykładem jest aplikacja Xbox, która otworzyła nową kategorię domowej rozrywki. Dzięki niej już do grania już nie potrzeba konsoli, wystarczy aktywna subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate i kompatybilny kontroler.

Samsung Smart TV to także wbudowany SmartThings Hub, dzięki któremu domowy ekosystem można zbudować bez dodatkowych modułów zewnętrznych, łączących różne domowe urządzenia IoT. Umożliwi to wygodną współpracę z telewizorem, ale także innymi kompatybilnymi urządzeniami, takimi jak pralka, lodówka, piekarnik czy odkurzacz. Dzięki aplikacji użytkownicy otrzymują kompleksowy wgląd także w to, ile energii zużywają ich urządzenia, mogą kontrolować tę konsumpcję i w efekcie obniżyć miesięczne rachunki. Ponadto można dzięki aplikacji otrzymywać powiadomienia na dużym ekranie np. o zakończonym cyklu prania czy suszenia bez potrzeby przerywania filmu. To nie tyko znaczne ułatwienie, ale też oszczędność czasu w zarządzaniu domowymi obowiązkami. Jeśli chodzi o podgląd i zarządzanie kompatybilnymi urządzeniami to wystarczy jedna aplikacja SmartThings, dostępna na urządzenia z systemem operacyjnym Android i iOS.

Smart TV to także liczne udogodnienia dla osób niedowidzących i niesłyszących. Przykładowo tryb Relumino dla osób słabowidzących, pozwala dopasować parametry obrazu tak, aby osoby z wadami wzroku mogły cieszyć się filmami pełnymi barw i kontrastów na telewizorze. Z kolei funkcja Powiększenie Okna Języka Migowego jest oparta na algorytmie sztucznej inteligencji, który automatycznie rozpoznaje język migowy i powiększa obraz tłumacza aż o 200%.

Co ważne, Samsung Smart TV to otwarta platforma dla użytkowników. Aplikacje dla niej można tworzyć za pośrednictwem SDK albo korzystać z pomocy kilku wyspecjalizowanych firm, które tworzą takie aplikacje w Polsce. Za pośrednictwem Samsung AppsTV Seller Office można także dodawać aplikacje, a następnie nimi zarządzać. W odpowiednich zakładkach na stronie Samsung Developers znajdują się wszelkie narzędzia niezbędne do utworzenia aplikacji i przewodniki pomagające w przygotowaniu oraz przejściu certyfikacji. Za pośrednictwem strony można znaleźć nie tylko informacje o tworzeniu aplikacji na Smart TV, ale na wszystkie inne platformy Tizen (Mobile, Wearable itd.).