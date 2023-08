Wrzesień w SkyShowtime

Wrzesień to miesiąc kolejnych premier w SkyShowtime, wśród których znalazły się nowe seriale oryginalne, blockbustery i produkcje z gwiazdorską obsadą.

W serwisie zadebiutuje pierwszy czesko-słowacki serial oryginalny SkyShowtime The Winner, opowiadający o perypetiach byłego premiera, który po latach kariery w rządzie, próbuje na nowo zbliżyć się do swojej rodziny. W serwisie pojawi się również fiński serial oryginalny SkyShowtime Codename: Annika – must-see dla wszystkich fanów produkcji skandynawskich. Kolejna premiera to serial Poker Face z Natashą Lyonne. We wrześniu nie zabraknie również filmowych hitów, w tym Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves i nominowanego do Oscara w wielu kategoriach filmu TÁR z Cate Blanchett w roli głównej.