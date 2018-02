MWC 2018: pierwszy rzut oka na Nokię 8 Scirocco

Co prawda Nokia to już właściwie nie Nokia, tylko HMD Global, ale produkowane na licencji smartfony z Androidem i tak spotkały się z dużym zainteresowaniem użytkowników. Niestety, nawet obdarzona najlepszą specyfikacją Nokia 8 nie mogła dorównywać najważniejszym flagowcom 2017 roku. Teraz może się to zmienić za sprawą Nokii 8 Scirocco.

Wbrew pozorom nie jest to odświeżona wersja Nokii 8, ale nowy telefon wyposażony w niemal bezramkowy, 5,5-calowy ekran POLED 2K. Dzięki stalowo-szklanej obudowie ma on być wytrzymalszy niż większość aluminiowych smartfonów. Co ciekawe, producent zrezygnował z wejścia słuchawkowego 3,5 mm. Wewnątrz Nokii 8 Scirocco znajduje się procesor Snapdragon 835, 6 GB RAM i 128 GB pamięci, a także bateria o pojemności 3 260 mAh, którą można ładować w standardach Quick Charge 4.0 i bezprzewodowym Qi. Smartfon będzie działał na Androidzie Oreo.

Tylny aparat Nokii 8 Scirocco jest podwójny i składa się z obiektywu szerokokątnego 12 Mpix o jasności przysłony f/1.75 oraz teleobiektywu 13 Mpix o jasności f/2.6. Przedni aparat to natomiast 5 Mpix z przysłoną f/2.0. Telefon trafi do naszych rąk w kwietniu. Jego cenę ustalono na 749 EUR (ok. 3 130 PLN).