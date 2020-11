110. lat z Denon

Jest rok 1910. Na japoński rynek wchodzi firma Nippon Denki Onkyō Kabushikigaisha – w wolnym tłumaczeniu Japońskie Przedsiębiorstwo Dźwięku Elektrycznego – zajmująca się produkcją i dystrybucją gramofonów oraz płyt gramofonowych. Jej założycielem był amerykański przedsiębiorca Frederick Whitney Horn, od lat zafascynowany sposobami utrwalania i nagrywania dźwięku.

W ciągu kolejnych dekad przedsiębiorstwo umacniało swoją pozycję na rynku. Kilkukrotnie zmieniało ono także swoją nazwę, aż w 1939 roku powstała dobrze znana marka Denon. W tym samym roku zaprezentowała ona pierwszy w Japonii profesjonalny rejestrator płyt gramofonowych i system produkcji krążków, które na długie lata zdefiniowały sposób dystrybucji muzyki.

Na taśmie

Czasy się zmieniały, a wraz z nimi technologie audio. W 1951 roku Denon wprowadził na japoński rynek pierwsze długogrające „czarne płyty”, ale popularność zaczął zdobywać zupełnie inny system zapisu dźwięku. Kasety zadomowiły się w studiach radiowych i nagraniowych, a wraz z nimi pojawiło się zapotrzebowanie na nowy sprzęt do nagrywania. Pierwszy magnetofon od Denona powstał w 1953 roku i od razu zdobył branżowe uznanie. Pozwalał on uzyskać niespotykaną dotąd jakość dźwięku, która zachwyciła odbiorców na całym świecie – nagrania wykonane za pomocą magnetofonu były wielokrotnie nagradzane przez entuzjastów muzyki.

Tradycja i postęp

Denon nie zapomniał jednak o swoich korzeniach, wciąż udoskonalając technologię zapisu i odtwarzania dźwięku na czarnych płytach. W 1963 roku producent zaprezentował pierwszą wersję wkładki gramofonowej MC DL-103. Chociaż powstała ona z myślą o profesjonalnych zastosowaniach, produkt ten szybko zdobył status kultowego i trafił do systemu niejednego audiofila. Jest produkowana nieustannie do dziś. Rok później Denon rozpoczął produkcję kaset magnetofonowych, dzięki którym profesjonalne nagrywanie audio stało się tak proste jak nigdy przedtem.

Pełna precyzja

Lata 70. to kolejne pasmo sukcesów marki. Obok pierwszego na świecie rekordera PCM – urządzenia, które dało podstawy powszechnie wykorzystywanemu formatowi CD – na rynek trafiła także wyjątkowa seria produktów hi-fi, w skład której wchodziły wzmacniacze, kolumny, tunery radiowe i gramofony.

Rok 1982 przyniósł prawdziwy kamień milowy w historii nie tylko Denona, ale i audio – pierwszy konsumencki odtwarzacz płyt CD, DCD-2000. Dzięki niemu srebrne płyty mogły nareszcie zacząć trafiać pod strzechy, dostarczając audiofilom niezrównanych wrażeń słuchowych.

Cyfrowy świata

Analogowe formy dźwięku zaczynały powoli ustępować popularnością tym cyfrowym. Denon bez problemu odnalazł się w nowych realiach: nowy wiek przyniósł pierwszą miniwieżę z dźwiękiem 5.1, pierwszy uniwersalny odtwarzacz Blu-ray DVD-A1UD oraz innowacyjny system multiroom HEOS. W tym roku Denon po raz kolejny zapisał się w historii audio za sprawą pierwszych amplitunerów 8K z serii X.

Aby uświetnić 110. rocznicę powstania marki, producent stworzył cztery wyjątkowe, limitowane produkty z serii 110 Anniversary, które prezentujemy na stronie obok. Utrzymane w wyjątkowej kolorystyce Silver Graphite i ozdobione rocznicowym emblematem, na pewno staną się one pięknym uzupełnieniem twojego systemu audio. Dowiedz się więcej na www.denon.com/110years.

Rocznicowe premiery

DENON AVC-A110

Na ten 13,2-kanałowy amplituner z obsługą 8K składają się lata doświadczenia w projektowaniu rozwiązań AV. Urządzenie wspiera najważniejsze formaty audio 3D, a dzięki starannie wybranym komponentom zapewnia niezrównaną jakość dźwięku podczas każdego seansu.

25 000 PLN

DENON PMA-A110

Sprzęt dostarcza aż 160 W mocy na kanał, możemy zatem podłączyć go do nawet najbardziej kapryśnych kolumn. Dzięki specjalnie dostosowanej sekcji wzmacniacza oferuje on szeroką, realistyczną scenę dźwiękową. Na pokładzie znajduje się także przedwzmacniacz MM i MC.

16 000 PLN

DENON DCD-A110

Olśniewająco piękny odtwarzacz SACD, którego obudowa w limitowanym odcieniu Silver Graphite od razu przykuwa wzrok. Wewnątrz kryje się poczwórny konwerter cyfrowo-analogowy i zaawansowana technologia przetwarzania dźwięku Ultra AL32, obsługująca nawet sygnały 192 kHz/24 bit.

14 000 PLN

DENON DL-A110

Profesjonalna wkładka gramofonowa typu MC, produkowana tak jak od lat – ręcznie w japońskich zakładach Shirakawa. Ultralekka głowica zapewnia stabilność wkładki, bez wywierania dużego nacisku na płytę, dbając o najwyższą precyzję odtwarzania i dobry stan płyty.

2 800 PLN