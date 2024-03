TEST: Aqara T1M

Inteligentne oświetlenie przybiera od lat bardzo różne formy. Coraz rzadziej jednak są to innowacyjne pomysły lub należące do kategorii, która do tej pory nie przyjęła się na rynku. Dlatego z przyjemnością powitałem na rynku premierę okrągłej lampy sufitowej, czyli tzw. plafonu, Aqara T1M.

Produkt łączy w sobie funkcjonalne oświetlenie głównego światła z nieco zaskakującą estetyką kolorowego pierścienia świetlnego. Obydwa światła można regulować oddzielnie, aby uzyskać pożądaną atmosferę. Główne z nich jest wystarczająco jasne, aby oświetlić nawet większe pomieszczenia, co jest zasługą 72 diod, naprzemiennie białych i żółtych. Można je też przyciemnić, aby dopasować do spokojniejszego nastroju – również przez opcję zmiany temperatury barwowej bieli z chłodnej na ciepłą (zakres wynosi od 2700 do 6500 K). Stwórz jasno oświetloną przestrzeń do odpowiednio skupienia się przy pracy czy nauce lub delikatnie oświetloną do wieczornego relaksu. Pierścień RGB z kolei obsługuje 16 milionów kolorów i dynamiczne efekty.

Zoptymalizowana pod kątem bezproblemowej integracji z wiodącymi ekosystemami inteligentnego domu, w tym Apple Home, lampa sufitowa jest prosta w użyciu przez apkę, co jest standardem u Aqary. Można ją też zintegrować ze ściemniaczem Aqara Wireless Knob Switch H1, za który przyjdzie nam zapłacić dodatkowo ok. 220 PLN.

Lampa oferuje również opcje automatycznej regulacji jasności. Możesz ustawić przyciemnienie o określonej godzinie, aby subtelnie zasygnalizować, że nadszedł czas snu, albo miarowe wygaszanie z upływem czasu. Przy minimalnym ustawieniu jasności T1M zmniejsza się do 0,3% swoich całkowitych możliwości.

Wspomnianego pierścienia RGB można użyć do praktycznych powiadomień – wyobraź sobie, że zapala się, gdy ktoś zadzwoni do twoich drzwi, korzystając z inteligentnego dzwonka. Możesz też przekształcić swoją przestrzeń w strefę imprezową z żywymi, wielokolorowymi efektami. Możliwości ogranicza tylko twoja wyobraźnia.

Lampę sufitową Aqara T1M można w pełni zintegrować z systemem inteligentnego domu. Twórz automatyzacje, aby czujnik obecności mógł włączać i wyłączać światło, lub steruj oświetleniem zgodnie z harmonogramem lub za pomocą wyzwalaczy geolokalizacji z telefonu.

Doskonałe jest sterowanie oświetleniem za pomocą aplikacji Aqary, która pozwala na wszystkie wymienione wyżej dobra w przejrzystym interfejsie, jak i przez chociażby apkę Dom od Apple, gdzie sterowanie oświetleniem głównym, jak i „ringiem” jest bardzo wygodne.

Design plafonu jest ogólnie udany, choć części potencjalnych kupców bardziej może się podobać model od Yeelight, w którym światło główne pochodzi z lampy w kształcie dysku, a RGB ujawnia się nad nim w przestrzeni między lampą a sufitem. Propozycja Aqary generuje znacząco wyraźniejsze efekty związane z RGB, jednak z biegiem czasu może być problematyczna w sprzątaniu. LED-owy pasek jest bowiem częsciowo odkryty od góry, przez co może zbierać kurz czy inne nieczystości.

Aqara T1M to lampa sufitowa, która nie należy do najtańszych na rynku, gdy robi się przegląd tej kategorii. Cena jednak nie powoduje też bólu głowy, a nad wszelkimi no-name’owymi rozwiązaniami ma oczywiste zalety, na czele z renomą producenta, doskonałą kompatybilnością i aplikacją.

Specyfikacja

CENA 669 PLN

669 PLN ŁĄCZNOŚĆ ZigBee

ZigBee MOC 40 W

40 W WYMIARY 495 x 75 mm