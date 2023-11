Telewizja hybrydowa – czym jest i co warto o niej wiedzieć?

Telewizja hybrydowa to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala na dopasowanie odbieranych przez telewizor treści do swoich potrzeb. Co warto wiedzieć o tym udogodnieniu, gdzie go szukać i jakie korzyści niesie on dla odbiorców? Oto najważniejsze informacje!

Telewizja hybrydowa – co to jest?

Telewizja hybrydowa polega na połączeniu tradycyjnej telewizji z internetową. Oznacza to, że na jednym odbiorniku można oglądać zarówno programy udostępniane strumieniowo np. poprzez kablówkę, jak i tytuły dostępne w internecie. Chodzi tu zatem o sposobność przełączania między kanałami telewizyjnymi a serwisami VOD w dowolnym momencie.

Aby korzystać z takiej usługi, należy mieć sprzęt z funkcją SmartTV, ponieważ konieczna będzie instalacja aplikacji pozwalających na oglądanie filmów i seriali z platform streamingowych. Telewizor musi mieć dostęp do internetu. Poza tym odbiornik pozwala na korzystanie z przeglądarki czy social mediów.

Jak skorzystać z telewizji hybrydowej?

Operatorzy tacy jak Play mają w swoich ofertach telewizję hybrydową. Wystarczy przejrzeć ich propozycje, aby zrozumieć, jak działa ten mechanizm. Zwykle dają użytkownikom dostęp do poszczególnych kanałów telewizyjnych, a do tego dołączają wybraną platformę VOD.

Czasami w ramach promocji przez określony czas da się korzystać z serwisu streamingowego za darmo. Później natomiast abonament za usługę dołącza się do rachunku za telewizję kablową i spłaca za pomocą jednego przelewu. Niektóre usługi mogą być włączone w cenę abonamentu miesięcznego na stałe, co ma miejsce zwykle przy droższych opcjach.

Aby skorzystać z telewizji hybrydowej, można podpisać umowę z operatorem zarówno na usługi tv, jak i platform streamingowych. Da się to zrobić również osobno. Wystarczy wykupić kanały u dostawcy, a serwisy dobrać zgodnie ze swoimi preferencjami i płacić za nie odrębnie.

Jakie zalety ma telewizja hybrydowa?

Telewizja hybrydowa łączy w sobie cechy klasycznej telewizji z nowoczesnymi platformami, co stanowi idealne rozwiązanie dla osób, które chcą korzystać z obu tych źródeł rozrywki i informacji. Zaletą rozwiązania jest możliwość szybkiego przełączania pomiędzy jednym a drugim kanałem treści, co sprawia, że użytkowanie staje się bardzo proste.

Korzystanie z telewizora ze SmartTV pozwala m.in. na użytkowanie asystenta głosowego i nie tylko oglądanie programów, ale i granie w gry czy wyszukiwanie informacji w przeglądarce. Połączenie z internetem pozwala na personalizację treści i podsuwanie interesujących użytkownika tytułów.

Kiedy się chce, można oglądać programy wtedy, gdy lecą w telewizji. W wolnych chwilach zawsze da się znaleźć coś ciekawego online i nie trzeba podporządkowywać się ustalonym godzinom emisji. Częstsze korzystanie z serwisów VOD pozwala uniknąć reklam, jakie mają miejsce w tradycyjnej telewizji.

Takie rozwiązanie często okazuje się korzystne cenowo, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę promocje u operatorów. Warta uwagi jest zdecydowanie oferta Play. Telewizja hybrydowa pozwala na wiele także pod kątem tv kablowej. Da się m.in. przewijać programy czy korzystać z historii obejrzanych tytułów.

Jakie serwisy mogą należeć do telewizji hybrydowej?

W ramach HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) korzysta się z różnych serwisów, a wśród nich znajdują się m.in.: