Android Wear w kopercie

Druga generacja zegarków Android Wear jest dostępna. Oto pięć modeli, które zasługują na waszą uwagę i oferują przekrojowe wzornictwo w tandemie z systemem Google.

Casio WSD-F20

Wiele smartwatchy stara się wyglądać jak normalne zegarki. Casio WSD-F20 nie obiera tego za cel, co pokazuje choćby wielka tarcza podobna do tych, które znajdziesz w zegarkach sportowych Garmin Forerunner.

Zegarek ten ma odporność, którą nie pogardziłby niejeden wojskowy i wodoodporność do 50 metrów. Nie został jednak zaprojektowany dla nurków, a zdecydowanie lepiej sprawdzi się w górach czy na stoku.

WSD-F20 zawiera w sobie aplikacje dla turystów, rowerzystów, narciarzy, wędkarzy, a nawet takie, które sprawdzą się podczas spływu kajakiem. Oprogramowanie odpowiedzialne za usługi lokalizacji jest jednym z najlepszych preinstalowanych w zegarkach. Wisienką na torcie jest GPS oraz mapy dostępne w trybie offline. Bateria wystarcza tylko na dzień intensywnego używania, ale dwuwarstwowy ekran pozwala używać urządzenia jako zwykłego zegarka przez cały miesiąc.

2 100 PLN, www.casio-polska.pl

Zdaniem T3 Jeden z najlepszych zegarków dla fanów sportów ekstremalnych na rynku, choć jego masywna konstrukcja nie współgra z żywotnością baterii.

Huawei Watch 2

Pierwszy zegarek Huawei był jednym z najbardziej stylowych sikorów roku. Ten, no cóż, nie jest. Pomimo wysokiej jakości ceramicznej oprawy, inne zegarki z tego artykułu sprawiają, że Huawei Watch 2 wygląda jak zabawka. Jeśli chcesz być dumny z zegarka, który masz na ręce, szukaj dalej. To, co jest niewątpliwym plusem urządzenia, to sporo funkcji w tak małym opakowaniu. Mamy GPS, pulsometr, NFC i Bluetooth.

Wszystko co powinien mieć w sobie zegarek z Androidem, ma Huawei Watch 2. Co naprawdę chcielibyśmy jednak zobaczyć, to tegoroczna funkcjonalność połączona z ubiegłorocznym designem.

1 500 PLN, www.consumer.huawei.com/pl

Zdaniem T3 Ma wszystko co współczesny smartwatch mieć powinien, ale jego wygląd zniechęci podążających za modą.

Michael Kors Access

Król torebek, Michael Kors, sygnuje swoim nazwiskiem smartwatcha. Jak zapewne się spodziewasz, jego wygląd cię nie rozczaruje. Tyle komplementów ile dostaliśmy nosząc ten zegarek, całe życie nie usłyszeliśmy. Jest olśniewający i dostępny również z paskiem wykonanym z nierdzewnej stali.

Nie spodziewaj się jednocześnie wiele po jego wnętrzu: wyświetlacz z wycięciem w podstawie wypadł najgorzej spośród wszystkich testowanych zegarków. Model nie posiada modułu GPS-u ani pulsometru, a lista jego funkcji jest rozczarowująca.

1 500 PLN, www.michaelkors.com

Zdaniem T3 O ile wygląd zegarka powala na kolana, jego wyświetlacz i mała funkcjonalność nie zadowolą fanów nowych technologii.

Tag Heuer Connected Modular 45

Jeśli uwiera cię zbyt duża ilość gotówki, oto coś dla ciebie – Tag Heuer Connected Modular 45. Podobnie jak i inne zegarki tej marki, został zaprojektowany, by przetrwać lata. Dzięki tytanowemu wykończeniu, nigdy nie zmieni koloru i nie zardzewieje.

Wygląda świetnie, tak długo jak nie przeszkadza ci jego typowo męski design. Możesz go jednak spersonalizować, dzięki modułowej budowie. Jest nawet wersja zdobiona diamentami, której cena oscyluje w okolicach 25 000 PLN.

Wnętrze Tag Heuera również prezentuje się nieźle, choć Android Wear pozostał w swojej niezmienionej wersji. Zegarek posiada dobry GPS, który pomoże w aktywnościach sportowych, lecz niestety brakuje mu pulsometru.

7 000 PLN, www.tagheuer.com

Zdaniem T3 Żaden zegarek nie będzie prezentował się dobrze po pięciu latach, jednak ten stylowy model ma większe szanse przetrwać próbę czasu niż inne.

Samsung Gear S3 Classic

Potrzebujesz odmiany? Samsung Gear S3 Classic nie jest zegarkiem Android Wear – opiera działanie na systemie Tizen.

Kluczową cechą smartwatcha jest ekran Gear 3, który kontrolujemy rotacyjnym pierścieniem okalającym ekran. Jest on jednocześnie zabawką antystresową i sprawia, że obsługa zegarka jest łatwa i intuicyjna.

Żywotność baterii jest lepsza niż w przypadku przeciętnego zegarka Wear. Ładowanie jest konieczne co 2-3 dni. Jeśli dodamy do tego klasyczne wykończenie z nierdzewnej stali i ząbkowany pierścień wokół tarczy, należy zadać sobie pytanie: co z wadami urządzenia?

No właśnie… Samsung preinstalował mnóstwo użytecznych aplikacji, ale są i takie, których brakuje nawet w sklepie Samsung Gear App.

1 550 PLN, www.samsung.com/pl

Zdaniem T3 Urządzenie pokazuje jak powinien działać smartwatch, jednak brakuje nam używanych na co dzień aplikacji androidowych.