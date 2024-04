Creative BT-W5 – nadajnik audio Bluetooth 5.3 z technologią aptX Adaptive

Creative oferuje obecnie już piątą na dzień dzisiejszy wersję swojego nadajnika Bluetooth w wersji 5.3, która ma za zadanie oferować końcowemu użytkownikowi wybór jakości dźwięku jaki chcieliby usłyszeć. Creative BT-W5 to zaawansowany nadajnik audio Bluetooth, stworzony z myślą o uzupełnieniu cyfrowego świata urządzeń o doskonałą jakość dźwięku. Wyposażony w adaptacyjny kodek aptX, BT-W5 daje użytkownikom możliwość wyboru priorytetu strumieniowania dźwięku, oferując tryb „Low Latency” (niskie opóźnienie) lub „High Quality” (wysoka jakość).

Tryb „Low Latency” pozwala na obniżenie opóźnienia do zaledwie 50 ms, co sprawia, że jest idealny dla graczy online i miłośników filmów, gwarantując natychmiastową synchronizację dźwięku z obrazem. Jest to rozwiązanie stworzone z myślą o eliminacji problemów z synchronizacją dźwięku i obrazu, zapewniając nieskazitelne wrażenia wizualno-dźwiękowe.

Z kolei tryb „High Quality” kodeka aptX Adaptive dostarcza doskonałej jakości dźwięku nawet przy niższych szybkościach transmisji bitów, skalując się do jakości HD przy prędkościach bitów do 420 Kb/s. Jest to idealne rozwiązanie dla entuzjastów muzyki wysokiej rozdzielczości, zapewniając czyste, precyzyjne brzmienie bez żadnych kompromisów.

Creative BT-W5 zapewnia bezproblemową, bezprzewodową transmisję dźwięku w niewielkim, kompaktowym korpusie. Wykorzystując kodek aptX Adaptive, nadajnik oferuje doskonałe audio o rozdzielczości 24-bitowej i częstotliwości próbkowania do 96 kHz. Technologia Bluetooth 5.3 zapewnia stabilne i niezawodne połączenie, minimalizując zużycie energii.

Intuicyjna funkcja przełączania urządzeń pozwala łatwo zmieniać podłączone urządzenia bez potrzeby ponownego parowania. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi, użytkownicy mogą również korzystać z trybu głośnomówiącego bez utraty jakości dźwięku. Nadajnik BT-W5 jest kompatybilny z wieloma urządzeniami, od laptopów po konsole do gier, a inteligentna technologia automatycznie dobiera najlepszy kodek audio dla każdego urządzenia, gwarantując najwyższą jakość dźwięku Bluetooth.

Oprócz zaawansowanych funkcji, producent oferuje również aplikację, umożliwiającą pełną kontrolę nad urządzeniem, w tym dostosowanie korektora EQ i korzystanie z technologii Sound Blaster. Dzięki prostemu podłączeniu w trybie Plug and Play, Creative BT-W5 jest gotowy do użycia bez potrzeby instalacji dodatkowych sterowników, zapewniając wyjątkową wydajność i niskie zużycie energii.

Creative BT-W5 można kupić w sklepie x-kom.pl w cenie 199 PLN.