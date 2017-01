Oryginalny Apple Watch był na swój sposób przełomowym urządzeniem, jednak z racji bycia pierwszą generacją nowego produktu, ciężko było go określić mianem gadżetu pozbawionego wad. Wymagał codziennego ładowania, nie był wodoszczelny i by pełnić rolę narzędzia przydatnego wielbicielom zdrowego stylu życia, musiał korzystać z GPS-u znajdującego się w smartfonie.

Zdecydowana większość opisanych powyżej „chorób wieku dziecięcego” odeszła w niebyt w momencie, gdy na rynku pojawił się Apple Watch Series 2. Nowy smartwatch Apple posiada bowiem obudowę wytrzymującą zanurzenie w wodzie o głębokości 50 metrów i ma wreszcie swój własny moduł GPS. Znaczących ulepszeń nie widać jedynie w kwestii baterii, która tak jak poprzednio przy bardzo intensywnym użytkowaniu zegarka może wyczerpać się przed upływem pełnej doby. Aspekt wodoszczelności jest oczywiście na plus, ale jeśli ktoś miałby zamiar regularnie korzystać z tego urządzenia na basenie, to warto rozważyć zakup wariantu wyposażonego w pasek wykonany z nylonu.

Interesująco wypada mechanika odblokowywania nowego Watcha. Po przekręceniu cyfrowej koronki, głośnik emituje krótką pulsacyjną falę dźwiękową, której zadaniem jest opróżnienie go z resztek zalegającej w nim wody. Funkcja ta aktywuje się automatycznie, w momencie gdy Watch działa w trybie dla pływaków, ale w razie potrzeby można ją manualnie włączyć w opcjach, gdy urządzenie znajduje się w którymś z pozostałych trybów.

Wspomniany tryb monitorowania pływania mierzy szereg rozmaitych parametrów, począwszy od liczby poczynionych wymachów, a skończywszy na długości przepłyniętego dystansu oraz liczbie spalonych kalorii. Oprócz tego Watch oferuje też oczywiście programy dedykowane wielu innym dyscyplinom, dzięki czemu stanowi ciekawy gadżet w oczach osób uprawiających czynnie jakąś fizyczną aktywność.

Na liście nowości nie mogło zabraknąć tez ulepszonego systemu operacyjnego watchOS 3, znacznie jaśniejszego ekranu oraz wydajniejszego dwurdzeniowego procesora. Ten ostatni trafił też notabene do nieco tańszej starszej wersji Watcha, co swoją drogą jest jak na Apple dość dziwnym posunięciem.

Dzięki nowemu procesorowi Watch Series 2 działa znacznie szybciej od poprzedniego modelu, jednakże w dalszym ciągu ciężko się oprzeć wrażeniu, że niektóre z systemowych funkcji (np. otwieranie aplikacji) powinny działać zdecydowanie szybciej. Dość ospale przebiega też proces synchronizacji niektórych aplikacji, ale pod względem stabilności działania systemu, Watch wypada naprawdę dobrze i o jakichkolwiek lagach nie ma tu raczej w ogóle mowy.

Bateria w drugiej generacji Apple Watcha ma większą pojemność, co nie powinno być dla nikogo jakimś szczególnym zaskoczeniem – podobnie jak to, że nowy smartwatch Apple z racji mocniejszej specyfikacji, ma nieco większe zapotrzebowanie na energię. Bilans wychodzi więc mniej więcej na zero i podobnie jak w przypadku pierwszego modelu, po ładowarkę najlepiej sięgać już pod koniec dnia.

Opisując nowości nie sposób zapomnieć o implementacji modułu GPS, czyniącego z Watcha urządzenie o wiele bardziej niezależne od smartfona niż miało to miejsce dotychczas. Podczas testu, pomiary przebytego dystansu wykonane z użyciem tego komponentu, okazały się porównywalne z wynikami uzyskanymi za pomocą kilku posiadanych przez nas sportowych smartwatchów, co dobrze świadczy o jakości algorytmów, odpowiedzialnych za współpracę aplikacji z GPS-em. Jedyne problemy z dokładnością pomiaru przebytego dystansu, jakie zauważyliśmy w trakcie testu, miały miejsce wyłącznie wtedy, gdy podczas biegu nagle zatrzymaliśmy się na chwilę, by złapać oddech.

Druga generacja Apple Watcha niemal w całości uporała się z technicznymi niedociągnięciami poprzedniej, co już samo w sobie stanowi argument za wybraniem się na zakupy. Jeśli więc nie macie oporów przed wydaniem nań, jakby nie było, niemałej sumki, to nie będziecie mieć raczej powodów do żałowania swej decyzji.

SPECYFIKACJA