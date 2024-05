Zrób imprezę z JBL

Sezon weekendowych wyjazdów i plenerowych spotkań ze znajomymi można uznać za otwarty, a to oznacza, że pora rozejrzeć się za sprzętem grającym, który uprzyjemni te chwile. Wszak nie wyobrażamy sobie wieczornego party bez najlepszej muzyki, płynącej z mocnego głośnika. I tutaj z pomocą przychodzą produkty JBL, nie bez kozery oznaczone serią PartyBox. Do dyspozycji mamy potężne, mobilne głośniki, które przede wszystkim generują wysokiej jakości, mocne brzmienie, którym możemy wypełnić nawet przestrzeń wielkości kortu tenisowego.

Jeśli decydujemy się na spotkanie w plenerze, na plaży lub ogrodowym tarasie musimy pamiętać o kilku podstawowych aspektach. Przede wszystkim sprzęt grający powinien mieć ochronę przed zachlapaniem i drobinkami piasku czy kurzu. Należy zwrócić również uwagę na długość pracy na baterii, gdyż zależy nam, aby głośnik ustawić tam, gdzie potrzeba, a nie tuż przy gniazdku elektrycznym. Ważną cechą jest także mobilność i rozwiązania pozwalające na łatwe przenoszenie/przewożenie imprezowej kolumny. Wszystkie te cechy ma JBL PartyBox Club 120 (1 749 PLN). Obudowa głośnika otrzymała klasę odporności IPX4, a to oznacza, że jest on odporny na zachlapanie. Możemy go zatem bez obawy o poprawne funkcjonowanie zabrać w teren, gdzie nie będzie mu straszny lekki deszcz, ale także ustawić przy basenie. Pojemny akumulator zapewnia 12 godzin nieprzerwanego grania. Kiedy twoi goście mają ochotę bawić się dalej, a głośnikowi brakuje energii, wystarczy podłączyć go na 10 minut, aby zyskać kolejne 80 minut dobrej zabawy. Głośnik, choć waży ponad 14 kg, został wyposażony w składany uchwyt, który ułatwia jego przenoszenie.

Jeśli potrzebujesz sprzętu, który będzie grał nie tylko od zmierzchu do świtu, ale uprzyjemni również afterparty, warto przyjrzeć się modelowi JBL PartyBox Stage 320 (2 599 PLN). Pozwoli on na 18 godzin nieprzerwanej pracy, a 10 minut ładowania, wydłuży ten czas o kolejne dwie godziny. Projektanci pomyśleli także o łatwym transportowaniu głośnika. Został on bowiem wyposażony w teleskopowy uchwyt oraz szerokie, wygodne kółka, które pozwalają na komfortowe przewożenie tego ważącego ponad 16 kg nośnika donośnego dźwięku.



Głośniki na frontowym panelu mają diody, które generują gwieździste rozbłyski, świetlne smugi i stroboskopy, a wszystko to zsynchronizowane z muzyką

A jeśli o dźwięku mowa to oba powyższe głośniki z serii JBL PartyBox generują potężne brzmienie JBL Pro Sound z czystym, dynamicznym i głębokim basem nawet w przypadku ustawienia głośności na najwyższym poziomie. PartyBox Club 120 został wyposażony w dwa 5,25-calowe niskotonowe i dwa 2,25-calowe wysokotonowe przetworniki o łącznej mocy znamionowej 160 W. Model PartyBox Stage 320 otrzymał dwa 6,5-calowe głośniki niskotonowe odpowiedzialne za precyzyjny i głęboki bas oraz dwa 25-milimetrowe, kopułowe głośniki wysokotonowe o krystalicznie czystych wysokich tonach.

Doskonałe wrażenia muzyczne podbiją efekty świetlne. Głośniki JBL PartyBox na frontowym panelu mają diody, które generują gwieździste rozbłyski, świetlne smugi i stroboskopy, a wszystko to zsynchronizowane z rytmem odtwarzanej muzyki. Jeśli chcemy urozmaicić naszą imprezę o konkurs karaoke – nic prostszego. JBL PartyBox mają dwa wejścia mikrofonowe, a dodatkowe wejście gitarowe pozwala na podłączenie instrumentu.

Głośnik z urządzeniem mobilnym możemy połączyć przewodowo przez port AUX 3,5 mm lub bezprzewodowo przy pomocy Bluetooth. Intuicyjne sparowanie pozwoli na natychmiastowe odtwarzanie ulubionej playlisty. Przydatna będzie także aplikacja JBL PartyBox. To z jej poziomu można sterować muzyką, dostrajać korektor dźwiękowy do indywidualnych potrzeb, a także zarządzać efektami świetlnymi – kolorami, wzorami i częstotliwością ich wyświetlania. Wszystko po to, aby podkreślić imprezowy charakter każdego spotkania. Warto dodać, że dzięki Bluetooth Aurcast możemy sparować dwa głośniki JBL PartyBox w system stereo, aby uzyskać szerszą scenę dźwiękową i mocniejsze brzmienie oryginalnego JBL Pro Sound. Należy podkreślić, że głośniki JBL wykorzystują technologię AI Sound Boost. Analizuje ona sygnał w czasie rzeczywistym i wykorzystując algorytm sztucznej inteligencji, przewiduje ruchy głośnika i dostosowuje parametry dźwięku, aby w pełni wykorzystać możliwości przetworników. Wszystko po to, aby do naszych uszu docierał mocny, czysty i pozbawiony zniekształceń dźwięk. Jest to możliwe również przy maksymalnej głośności i bez względu na gatunek odtwarzanej muzyki, gdyż AI Sound Boost maksymalizuje wydajność basu i ogólnie odpowiada za przyjemny odbiór dźwięków.

Nie wyobrażasz sobie spotkania ze znajomymi czy wyjazdu na weekend bez odpowiedniego sprzętu muzycznego? My też nie. Dlatego zaproponowaliśmy przenośne głośniki, które zrobią dużo dobrego hałasu i zadbają o efekty świetlne bez względu na to, czy chcesz zaprosić przyjaciół do przydomowego ogrodu, na dziką plażę czy kemping w lesie. JBL PartyBox mogą grać przez kilkanaście godzin, niestraszna im zmienna aura, a w razie awaryjnej sytuacji naładują twój telefon.