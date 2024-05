TEST: Kobo Clara Colour

Czytniki e-booków są z nami już od wielu lat, ale dopiero od niedawna na rynku pojawiają się modele z kolorowymi wyświetlaczami, które pozwalają na konsumowanie nie tylko czarnego tekstu na białym tle, ale również ilustracji, zdjęć czy komiksów. Najnowszym przykładem tego typu rozwiązania jest Kobo Clara Colour.

Czytniki z serii Clara są już znane, ale to pierwszy model producenta, który otrzymał kolorowy wyświetlacz (E Ink Kaleido 3). Zalet takiego rozwiązania jest wiele, ale docenią je przede wszystkim osoby, które czytają książki z dużą liczbą ilustracji lub zdjęć. Zadowoleni będą również fani komiksów, którzy w końcu będą mogli obejrzeć swoich bohaterów w kolorze. W tym miejscu warto jednak wspomnieć, że pomimo, iż technologia ta jest świetnym dodatkiem, to nie kupowałbym czytnika tylko dla niej. Ekran wykonany w technologii E Ink nigdy nie będzie w stanie odwzorować barw i nasycenia gwarantowanego przez druk na papierze czy wyświetlacz tabletu. Do tego trzeba pamiętać, że ekran Clara Colour ma rozmiar 6 cali, co w zupełności wystarcza do czytania, ale średnio nadaje się do przeglądania dużego albumu ze zdjęciami. Z drugiej strony o ile tablet rozładuje się w ciągu, powiedzmy, 10 godzin, Clara Colour posłuży nam bez ładowania nawet przez… 42 dni.

Czytnik Kobo to jednak nie tyle kolorowy wyświetlacz, ale przede wszystkim świetny czytnik, który doceni każdy fan e-literatury. Interfejs od Kobo jest przejrzysty (również w pełni spolszczony) i bardzo łatwy w nawigacji. Książki możemy kupować ze sklepu producenta lub dodawać swoje własne po podłączeniu przez port USB-C do komputera. Do naszej dyspozycji oddano 16 GB pamięci, a sam czytnik poradzi sobie prawie z każdym formatem pliku (EPUB, PDF, MOBI, CBZ i inne).

Wrażenia z czytania są również bardzo pozytywne. Urządzenie jest responsywne, a strony przewijane są bez opóźnienia (zarówno te w kolorze, jak i standardowe tekstowe). Korzystając z podręcznego menu możemy łatwo zmienić czcionkę czytanego tekstu, jej rozmiar, odstępy między wierszami czy marginesy. Ponadto producent dorzucił adaptacyjne podświetlenie, które dopasowuje się do pory dnia i stopnia oświetlenia w pomieszczeniu, nie tylko pod kątem natężenia, ale również barwy, co szczególnie docenią osoby czytające w nocy. Clara Colour daje również możliwość zaznaczania tekstu różnymi kolorami, tworzenia adnotacji i sięgania do słownika.

Miłym dodatkiem jest także opcja odtwarzania audiobooków. Wystarczy sparować dowolne słuchawki bezprzewodowe z naszym czytnikiem. Pewnym minusem jest tu jednak ograniczenie do pozycji dostępnych wyłączenie w sklepie Kobo – nie jesteśmy w stanie wgrać własnych plików audio.

Czytnik Kobo Clara Colour to bez wątpienia godne polecenia narzędzie dla każdego mola książkowego. Podstawowe funkcje urządzenia są tu bardzo dobrze dopracowane, a dodatkowa szczypta koloru tylko poprawia finalny odbiór.

Specyfikacja

CENA 699 PLN

699 PLN EKRAN 6 cali, E Ink Kaleido 3 (1448×1072 px)

6 cali, E Ink Kaleido 3 (1448×1072 px) WYMIARY 112 x 160 x 9,2 mm

112 x 160 x 9,2 mm WAGA 174 g

174 g WODOODPORNOŚĆ IPX8

IPX8 PAMIEĆ 16 GB

16 GB OBSŁUGIWANE FORMATY EPUB, EPUB3, PDF, FlePub, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ i CBR