Modna Alfa Romeo Junior już od 129 600 PLN

Nie musimy dłużej czekać na cennik premierowej Alfy Romeo Junior. Marka ogłasza go zaledwie miesiąc po światowym debiucie najmłodszego, a zarazem najmniejszego modelu.

Zaprojektowany przez Centrum Stylu Alfy Romeo w charakterystycznej koncepcji Made in Italy i produkowany w Polsce kompakt kosztuje już od 129 600 PLN. Tak atrakcyjna cena za hybrydową wersję Junior Ibrida z silnikiem 48-V Hybrid VGT o mocy 136 KM czyni dziś z niego najbardziej dostępny model Alfy Romeo na rynku. Klient ma do wyboru również wersję czysto elektryczną o nazwie Elettrica z baterią o pojemności 54 kWh, z doładowaniem od 20 do 80% mocy w 27 minut na szybkiej ładowarce i zasięgiem do 410 km w cyklu mieszanym WLTP, dostępną w dwóch mocach. Cena wersji 156-konnej zaczyna się już od 173 200 PLN. W ofercie znajduje się też najbardziej sportowy, w pełni elektryczny, 240-konny model Junior Veloce, wyposażony w samoblokujący, mechaniczny mechanizm różnicowy, najbardziej bezpośrednie przełożenie układu kierowniczego w swoim segmencie, zwiększony rozstaw kół ze specjalnymi przednimi i tylnymi stabilizatorami, sportowe zawieszenie i układ hamulcowy oraz 20-calowe aluminiowe obręcze kół.

Alfa Romeo Junior została stworzona, aby przyciągnąć do marki młodszych klientów poszukujących ekskluzywnego, nietuzinkowego auta, którego zakup i codzienna eksploatacja nie zrujnują domowych budżetów. Z nazwą odziedziczoną po bestsellerowym modelu GT 1300 Junior z 1966 r., designem zaprojektowanym przez Centrum Stylu Alfa Romeo, najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi i charakterystycznym dla marki doskonałym prowadzeniem, najnowsze uosobienie Juniora redefiniuje segment kompaktów. Sportowy charakter auta, rozumiany jako zapewniający wyjątkową przyjemność z codziennej jazdy, rezonuje 110-letnimi sukcesami marki na torach wyścigowych i łączy się z urzekająco czystymi liniami nadwozia i topowymi rozwiązaniami w zakresie komfortu, łączności pokładowej, bezpieczeństwa i dynamiki.