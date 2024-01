Chmura Sony Ci Media Cloud wprowadza nową ofertę dla małychi średnich firm

Ci Media Cloud, oparte na chmurze rozwiązanie Sony do zarządzania multimediami i współpracy, które umożliwia użytkownikom przechwytywanie, tworzenie kopii zapasowych, przeglądanie, przekształcanie i uruchamianie usprawnionych procesów postprodukcji, zaktualizowało swoją ofertę. Pojawił się plan zoptymalizowany dla małych i średnich firm oraz dodano cenne funkcje, w tym Ci Transfer, nową aplikację do przesyłania plików na komputer oraz ulepszoną obsługę plików audio Dolby Atmos.

Ci uruchomiło właśnie nowy plan biznesowy jako dodatek do planów online Free, Pro i Team, który uzupełnia niestandardowe oferty Enterprise i Enterprise+. Zoptymalizowana dla niezależnych twórców lub organizacji z wieloma zespołami, opcja subskrypcji online jest krokiem naprzód w stosunku do subskrypcji Ci Team. Za około 249 USD miesięcznie firmy mogą tworzyć nieograniczone przestrzenie robocze, uzyskiwać dostęp do 1 TB aktywnej pamięci masowej, korzystać z 4 TB pamięci archiwalnej i wykorzystywać 500 GB miesięcznych transferów danych. Ta nowa opcja, obejmująca niektóre z bardziej zaawansowanych funkcji planów klasy korporacyjnej Ci, w tym niestandardowy branding i analizę użytkowania, oferuje cenne rozwiązania z uproszczonym wdrożeniem za rozsądną cenę.

Ci Transfer to aplikacja komputerowa umożliwiająca szybkie przesyłanie plików i folderów do i z platformy Ci Media Cloud. Ta nowa aplikacja, dostępna na komputery Mac i PC, obsługuje transfery o prędkości wielu gigabajtów, ponawia transfery po przerwach i jest zoptymalizowana do obsługi setek plików. Dzięki funkcji wstrzymywania i wznawiania transferów, a także raportom, pilne pliki mogą być traktowane priorytetowo w celu przyspieszenia transferu, a po jego zakończeniu mogą zostać zweryfikowane w dziennikach transferu. W przypadku większych organizacji migrujących biblioteki archiwów, aplikację Ci Transfer można sparować z nowym przepływem pracy sidecar, aby umożliwić klientom przenoszenie bibliotek multimediów sidecar bez utraty metadanych. Przesyłając oba pliki JSON z plikami multimedialnymi, Ci automatycznie połączy metadane z plikami multimedialnymi. Ci Transfer jest dostępny do pobrania za darmo dla wszystkich użytkowników Ci. Proces pozyskiwania sidecar jest funkcją uprawnień dla klientów korporacyjnych.

Pliki wideo i audio z Dolby Atmos można teraz przesyłać i odtwarzać w odtwarzaczu Ci. Integracja z Dolby.io umożliwia obsługę ADM (Audio Definition Model) BWF (Broadcast Wave Format) Atmos audio, a użytkownicy mogą słuchać i pobierać obuuszne lub stereofoniczne proxy audio bezpośrednio w Ci. Użytkownicy mogą również zobaczyć poziomy Loudness Unit Full Scale (LUFS) i True Peak we wbudowanym narzędziu do analizy mediów Ci. Zespoły kreatywne i kontrolowania jakości (QA) mogą słuchać i pracować z wciągajacymi treściami, tak jak miały być słyszane.