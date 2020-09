Znamy wymagania sprzętowe Cyberpunka 2077 na PC

To jedna z najbardziej wyczekiwanych premier roku. Cyberpunk 2077 miał początkowo trafić do nas w kwietniu, ale CD Projekt RED postanowił opóźnić premierę, by dopracować wszystkie aspekty gry. Okazuje się, że większość pecetowców nie będzie musiała nawet inwestować w nową kartę graficzną.

Minimalne wymagania sprzętowe Cyberpunka 2077 są zadziwiająco niskie, w szczególności, jeśli weźmiemy pod uwagę efektowną oprawę graficzną gry. Aby odpalić nowy tytuł od CD Projekt RED, konieczny będzie przynajmniej Intel Core i5-3570K lub AMD FX-8310, któremu towarzyszyć ma minimum 8 GB pamięci RAM. Równie przyjazne okazują się wymagania graficzne: tutaj wystarczy karta NVIDIA GTX 780 3GB lub AMD Radeon RX 470. Gra może zostać zainstalowana na nośniku HDD (zajmie ona 70 GB); CD Projekt RED rekomenduje jednak dysk SSD, co skróci czas ładowania poziomów. Polecany system operacyjny to Windows 10, ale gra pójdzie także na 64-bitowym Windowsie 7.



Rekomendowana specyfikacja jest nieco wyższa, acz wciąż przystępna dla większości pecetowców. Tutaj konieczny będzie procesor Intel Core i7-4790 lub AMD Ryzen 3 3200G, 12 GB pamięci RAM i karta graficzna NVIDIA GTX 1060 6GB lub AMD Radeon R9 Fury. Oczywiście im lepsze warunki sprzętowe, tym wyższe ustawienia graficzne będziemy mogli zastosować.



Premiera Cyberpunka 2077 zaplanowana jest na 19 listopada 2020 – na początku do sprzedaży trafią wersje na PC, PlayStation 4 i Xboxa One; te ostatnie będą także kompatybilne z konsolami nowej generacji, acz na dedykowane wersje PS5/XSX będziemy musieli poczekać do przyszłego roku. Ponadto gra pojawi się na Google Stadia.