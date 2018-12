Yandex prezentuje własnego smartfona

Yandex nazywany jest „rosyjskim Google” – zaczynał on od wyszukiwarki, by potem rozszerzyć swoją działalność na pojazdy autonomiczne, sprzęty smart home, wypożyczalnię VOD, a nawet wirtualnego asystenta. Teraz do tych dziedzin dołącza także produkcja własnych urządzeń mobilnych – na rynek trafił właśnie Yandex Phone.

Pod względem sprzętowym smartfon sygnowany przez Yandex zalicza się do „wyższej średniej” klasy. Otrzymał on procesor Snapdragon 630, 4 GB RAM, 64 GB pamięci wewnętrznej i baterię o pojemności 3 050 mAh. Ekran to 5,65-calowy panel LCD w rozdzielczości Full HD+ przykryty ochronną warstwą Gorilla Glass 3.

Mimo tego, że konkuruje ono ze smartfonami Google, urządzenie działa na Androidzie 8.1 Oreo, za to z interfejsem Yandex Launcher. Znalazły się na nim także preinstalowane aplikacje sygnowane przez rosyjskiego giganta, w tym mapy, serwis streamingowy i aplikacja smart home. Telefonem można sterować za pomocą wirtualnej asystentki Alice, która poprzednio zamieszkała również na inteligentnym głośniku od Yandex. Przypomina ona raczej Alexę niż Asystenta Google – jej możliwości można dowolnie rozszerzać za pomocą dedykowanych „umiejętności”, podobnych do „skilli” AI od Amazonu.

Yandex Phone kosztuje 17 990 RUB (ok. 1 015 PLN), a oprócz telefonu klienci otrzymają także szereg bonusów do wykorzystania w platformie usługowej Yandex. Początkowo smartfon trafi jedynie na rosyjski rynek, ale być może pojawi się od także w innych krajach obsługiwanych przez wyszukiwarkę: na Ukrainie i Białorusi oraz w Kazachstanie, Uzbekistanie i Turcji.