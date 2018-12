YouTube i National Geographic tworzą seriale VR

Wirtualna rzeczywistość pozwala nam zwiedzać nie tylko fikcyjne światy, ale także lepiej poznawać nasz własny. Już w tym miesiącu zobaczymy owoc współpracy YouTube z National Geographic w tym zakresie – pierwszy z trzech seriali przyrodniczo-dokumentalnych.

The Okavango Experience zabierze widzów w podróż wzdłuż delty rzeki Okawango w Botswanie – najdłuższej i najbogatszej pod względem przyrodniczym śródlądowej delty na świecie. Serial jest zapisem czteromiesięcznej podróży zespołu badawczego National Geographic. Każdy odcinek będzie miał około pięciu minut, w ciągu których poznamy zamieszkujące teren delty zwierzęta i dowiemy się, jakie działania zostały podjęte, by chronić jej status ekologiczny i zapewnić jej przetrwanie. Pierwszy epizod będzie dostępny już w tym miesiącu – 11 grudnia pojawi się on na kanale National Geographic na YouTube, oficjalnej stronie internetowej oraz aplikacji na Google Daydream VR. Kolejne odcinki będą udostępniane co tydzień.

Oprócz The Okavango Experience w ramach współpracy powstaną dwa kolejne seriale VR. Pojawią się one na platformie w 2019 roku, ale ich tematyka jest jeszcze nieznana. Według przedstawicieli National Geographic wirtualna rzeczywistość umożliwia stworzenie poruszających, wciągających programów edukacyjnych, a dzięki partnerstwu z YouTube trafią one do szerokiej grupy odbiorców, którzy dzięki nim zainteresują się poznawaniem przyrody.