Auralic AQUILA X3 – zintegrowany hi-end w najlepszym wydaniu

AURALiC, czyli marka znana między innymi z bardzo dobrych transportów cyfrowych właśnie wprowadziła do oferty niezwykle ciekawe i zaskakujące urządzenie. AQUILA X3, bo o nim mowa, integruje zarówno wysokiej klasy transport cyfrowy, przetwornik cyfrowo-analogowy, zegar taktujący oraz, co ciekawe, napęd CD. Do tego mamy też opcję wysokiej jakości przedwzmacniacza analogowego oraz możliwość dostosowania wyglądu zewnętrznego urządzenia do naszych preferencji. Ponadto w AQUILA X3 znajdziemy wszystkie najlepsze rozwiązania firmy, włącznie z autorskimi technologiami przetwarzania sygnału oraz pracującym w klasie A torem analogowym.

Najnowszy AURALIC AQUILA X3 ma pełnowymiarową obudowę, która nie tylko została wykonana z nowoczesnych materiałów, ale też wygląda bardzo nowocześnie. Jednocześnie tym, co także widać już na pierwszy rzut oka jest zupełnie nowy wyświetlacz dotykowy o średnicy aż 14-cali. Ma on wysokiej jakości matryce oferującą nasycone kolory oraz wysoką rozdzielczość, co bezpośrednio przekłada się na niezwykłą wygodę użytkowania. Dodatkowo najnowszy AQUILA X3 oparty jest o autorską i niezwykle zaawansowaną platformę Tesla G3, która korzysta z opracowanych przez markę AURALiC technologii takich, jak Direct Data Recording (DDR), czy Galvanic Isolation.

Jednocześnie specjalnie dla tego modelu opracowano zupełnie nowe, intuicyjne oprogramowanie oraz specjalnie rozwiązanie o nazwie LightningCast będące nowej generacji protokołem strumieniowania multiroom. Dodatkowo mamy tutaj zintegrowane wszystkie ważne sposoby przesyłania dźwięku: Lightning DS, TIDAL Connect, Qobuz Connect, AirPlay II i wiele innych. Szerokie możliwości połączeń AURALiC AQUILA X3 to także urządzenie, które zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić jak najszerszą paletę możliwych złącz. W bazowej konfiguracji otrzymujemy tutaj Ethernet, Wifi, dwa wejścia Toslink, jedno cyfrowe koaksjalne, porty USB Audio (USB-B z tyłu oraz USB-C z przodu urządzenia), złącze HDMI eARC oraz port USB 3.0 dla pamięci masowych. AQUILA X3 ma także wbudowany transport dla płyt CD z wysokiej jakości mechanizmem odczytującym płyty. Użytkownicy mogą ponadto dobrać potrzebną funkcjonalność urządzenia poprzez dodatkowe moduły, wybierając pomiędzy cyfrowymi oraz analogowymi konfiguracjami lub możliwością zastosowania obu.

Moduł analogowy ma wszystkie dobrodziejstwa opracowane przez markę AURALiC. Czyli przetwornik cyfrowo-analogowy z autorską technologią Fusion DAC II, wbudowany zegar wzorcowy LEO Clock a także moduły analogowe ORFEO pracujące w czystej klasie A. Nie zabrakło także pasywnego sterowania głośnością ORFEO, które zachowuje pełną rozdzielczość sygnału w całym zakresie głośności. Wszystko to składa się na doskonałe brzmienie, które może się równać z najlepszymi na rynku. Ponadto moduł wejścia analogowego oraz gramofonowego umożliwia elastyczne przetwarzanie sygnału, oferując zarówno przesyłanie audio drogą analogową lub też korzystając z wbudowanej funkcjonalności ADC dla nagrywania oraz konwersji sygnału poprzez wbudowaną platformę Tesla G3. Jednocześnie dla oczekujących wbudowanej pamięci masowej dostępna jest opcja z wewnętrznym bardzo szybkim dyskiem NVMe o pojemności 4 lub 8 TB.

Zaawansowany technologicznie zasilacz AURALIC AQUILA X3 ma także zupełnie nowy, umieszczony w osobnej pełnowymiarowej obudowie zasilacz liniowy. Został on zaprojektowany od podstaw i jest to zasilacz, który regeneruje zasilanie korzystając z liniowego,pracującego w klasie AB układu. Takie rozwiązanie zapewnia całkowitą izolację od szumów z linii zasilającej eliminując też jakiekolwiek interferencje EMI. AURALIC AQUILA X3 dostępny będzie w kwietniu wyłącznie u kilku wyselekcjonowanych dilerów, a jego sugerowana cena detaliczna brutto w podstawowej konfiguracji będzie zaczynać się od 64 500 PLN.

Urządzenie można skonfigurować pod adresem: x3.auralic.com a zapisaną konfigurację przesłać do lokalnego dilera.