IFA 2019: Jabra prezentuje model Elite 75t

Jabra pozostaje na froncie prawdziwie bezprzewodowej rewolucji. Podczas targów IFA 2019 producent pokazał ich najnowszy model 75t o udoskonalonej konstrukcji i wytrzymałym akumulatorze.

Jabra Elite 75t bazują na dobrze znanym modelu 65t – w ich konstrukcji wykorzystano wiele rozwiązań znanych z poprzednika. Słuchawki są o 20% mniejsze. Dzięki temu mają jeszcze lepiej pasować do małżowin różnej wielkości i mniej wystawać z uszu, co dodatkowo zwiększy ich stabilność. Są one zamknięte w etui ładowanym za pomocą portu USB-C, ale Jabra planuje wprowadzenie jego bezprzewodowo ładowanej wersji. Mimo mniejszych wymiarów słuchawki zostały wyposażone w mocniejszy akumulator, który zapewnia 7,5 godzin pracy na jednym ładowaniu i maksymalnie 28 godzin przy wykorzystaniu etui ładującego.

Podobnie jak model 65t, słuchawki otrzymały poczwórny układ mikrofonów, który służy do redukcji szumów otoczenia i poprawy jakości połączenia. 75t są także kompatybilne z Asystentem Google, Alexą i Siri. Dzięki wodoodporności klasy IP55 nadają się one do ćwiczeń na siłowni. Aplikacja Jabra Sound+ pozwala natomiast dostosować ich brzmienie do preferencji użytkownika. Słuchawki będą dostępne w sprzedaży już w październiku w cenie 200 EUR (ok. 870 PLN).