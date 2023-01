TEST: 42-calowe telewizory OLED

Czy pamiętasz, kiedy 42 cale oznaczały duży telewizor? Można śmiało powiedzieć, że te czasy minęły – średni rozmiar ekranu w Polsce wynosi obecnie prawie 55 cali i ciągle zwyżkuje.

Ale co, jeśli chcesz telewizor o wysokiej wydajności, który będzie pasował do mniejszej przestrzeni? Albo po prostu nie masz ochoty na duży telewizor, ale mimo to chcesz, aby twój nowy ekran miał świetną jakość obrazu? Do niedawna 42 calowy telewizor „premium” tak naprawdę nie istniał – producenci ignorowali fakt, że taki rynek istnieje. Ale ostatnio wszyscy więksi gracze – Samsung, Sony, Panasonic, Philips i LG – obudzili się z myślą o kliencie, który chce produktu premium w mniejszej wielkości. I nagle dostępny jest duży wybór, jeśli chodzi o wysokiej klasy 42-calowe telewizory.

Trzy 42-calowe telewizory które wybraliśmy, są ekranami OLED. Nadzwyczajna jakość obrazu jest oczywistą oczywistością, ale wszystkie trzy z tych telewizorów obiecują świetne interfejsy użytkownika, wrażenia z gry i prostą dumę z posiadania. Sprawdziliśmy te obietnice. W końcu tylko dlatego, że nie zamierzasz kupić telewizora o dużych rozmiarach, nie jest powodem, abyś był pod jakimkolwiek względem przez nas pomijany.

Testujemy…

LG OLED42C2

Specyfikacja

Panel 3840×2160 px 120 Hz OLED HDR Dolby Vision IQ

10,1 kg Cena 6 600 PLN

Na pierwszy rzut oka: LG jest źródłem wszystkich paneli telewizyjnych OLED, więc wydaje się rozsądne, że powinien być jednym z pierwszych producentów, którzy poważnie podejdą do tych mniejszych rozmiarów ekranu. Model 42C2 przyciąga wzrok i zaprojektowany został tak, aby dobrze wyglądał w każdym pomieszczeniu w domu.

Sony XR-42A90K

Specyfikacja

Panel 3840×2160 px 100 Hz OLED HDR Dolby Vision

16,4 kg Cena 6 500 PLN

Na pierwszy rzut oka: A90K oferuje wiele opcji połączeń, jest, rzecz jasna, rekomendowany przez Sony do używania z PlayStation 5, a jego ekran jest głośnikiem. Tryb BRAVIA CORE Calibrated Mode sprawia, że telewizor automatycznie optymalizuje ustawienia obrazu wszystkich filmów, łącznie z IMAX Enhanced.

Panasonic TX-42LZ980E

Specyfikacja

Panel OLED 3840×2160 px HDR HDR10+ Adaptive, DolbyVision IQ

17,5 kg Cena 6 240 PLN

Na pierwszy rzut oka: Gama LZ980E w żadnym wypadku nie jest flagowym produktem firmy Panasonic – ale nie trzeba spędzać dużo czasu w jej towarzystwie, aby zdać sobie sprawę, że jest to bardzo udany telewizor, dający przyjemność z oglądania. Słuchanie natomiast wspomagają Dolby Atmos

i Cinema Surround Pro.

SPRZĘT 01:

LG OLED42C2

LG C2 to aktualizacja znanego modelu z 2021 roku, LG C1. Nowa wersja zapoczątkowuje kolejną erę dla telewizorów OLED z serii C, będąc pierwszą z konfiguracją 42-calową. Wraz z nią jednak przyszedł też otrzeźwiający wzrost ceny i ważne jest, aby pamiętać, że ten konkretnie model nie zapewnia ulepszeń jasności, jakie mają większe modele.

Większość elementów C2 zapewnia postęp w jakości obrazu w porównaniu z LG C1… ale efekt jest mocno ograniczony w przypadku tego rozmiaru. Podczas gdy większe modele C2 zapewniają HDR o wartości szczytowej powyżej 810 nitów – dzięki sprytnej sztuczce algorytmicznej, która identyfikuje, gdzie obrazy na ekranie potrzebują więcej energii do uzyskania jasności – tej funkcji nie ma w modelu 42 calowym. Oferuje więc tylko 750 nitów z LG C1 – wciąż bardzo przyzwoite, ale nie ma wątpliwości, że modele 55-calowe i większe zapewniają wyraźnie lepszy HDR.

Układ Alpha 9 Gen 5 telewizora wciąż może wykorzystywać różne dalekosiężne techniki ulepszania obrazu. Obejmuje to poprawę obiektów z SI, które ma na celu oddzielenie elementów pierwszego planu od ich tła w celu ich przetworzenia, by uzyskać większe wrażenie wizualnej głębi i dynamicznego mapowania tonów.

Upscaling również cieszy się dużym uznaniem dzięki inteligentniejszemu uczeniu maszynowemu. Zwykle staramy się unikać kanałów SD za wszelką cenę, ale C2 radzi sobie tak dobrze, że można je oglądać z całkiem dużą przyjemnością.

Jeśli chodzi o dźwięk, LG C2 nie ma takich głośników, z którymi można uzyskać choć ułamek tego co z Samsungiem QN95B, ale wykonuje przyzwoitą pracę z tym, co ma. Wybierz AI Sound Pro, a telewizor doda poziom jasności dźwięku do swojej prezentacji. Na plus należy zaliczyć, że dźwięk sprawia wrażenie wychodzenia wprost z ekranu, a nie jest skierowany w dół.

LG C2 jest zdumiewająco smukły i zaskakująco lekki, co jest wynikiem zmiany materiałów, zapewniając sztywność tylnego panelu bez nadmiernej wagi. Sam panel ma cienką ramkę, więc niewiele może odwracać uwagę od wyświetlanych obrazów.

Filmy 4K są wyrafinowane i płynne, a skalowanie nigdy wcześniej nie wyglądało lepiej. Nawet jednak w codziennym użytkowaniu dostrzegalne są pewne wady. Ostrość i przejrzystość tekstu nie są idealne ze względu na nietypową strukturę pikseli, a funkcja ochrony TPC (znana również jako ABL) bywa czasami irytująca. W grach nieco rozczarowujący jest tryb redukcji rozmycia. Negatywnym zaskoczeniem jest także brak BFI 120 Hz, który był obecny w modelach CX i C1.

SPRZĘT 02:

SONY XR-42A90K

Najmniejszy telewizor OLED w ofercie Sony dostarcza obraz, który jest nieomalże nieskazitelny. Równowaga kolorów jest znakomita, a generowane przez A90K wizualizacje są żywe, autentyczne i oferują szeroką gamę barw, ale nigdy nie wyglądają inaczej niż naturalnie i przekonująco. Kontrola ruchu jest równie skuteczna i przekonująca. Szumy na obrazie są w zasadzie nieobecne, krawędzie płynne, a głębia ostrości wysoka.

Jedynym obszarem, w którym A90K jest mniej niż perfekcyjny, jest jasność. Mniejsze ekrany OLED nie mogą generować tak zdecydowanego uderzenia w zakresie jasności i jest to tutaj zauważalne. Odcienie bieli, które może wygenerować Sony, są tak samo szczegółowe i dopracowane jak wszystkie inne kolory, a kontrasty są silne w porównaniu z typowo głębokimi odcieniami czerni. Ale jeśli chodzi o prostą jasność, można liczyć na trochę więcej.

Jeśli chodzi o jakość dźwięku, A90K to najnowsza seria Sony OLED wykorzystuje siłowniki do „wzbudzania” ekranu do punktu, w którym staje się on głośnikiem – co oznacza, że nie ma tutaj widocznego systemu dźwiękowego. Plusem jest to, że zapewnia bezpośredni, wyraźny i szczegółowy dźwięk, z dużą elokwencją w środku pasma, aby dialogi były zawsze spójne. Negatywy koncentrują się wokół braku rozciągnięcia i mocy niskich częstotliwości, co może oznaczać potrzebę dla niektórych dokupienia małego soundbara/subwoofera.

Przy 57 mm głębokości tyłu telewizor Sony mógłby być nieco bardziej dyskretny. Sam ekran zapewnia jednak legendarną smukłość OLED-ów. Cała konstrukcja jest w ogóle atrakcyjna: ramki otaczające ekran są minimalne, a podstawa poza dobrym wyglądem jest użyteczna i kompaktowa.

Natywne treści 4K wyglądają świetnie, m.in. dzięki kompatybilności z HLG, HDR10 i Dolby Vision, a przeskalowana zawartość 1080p czerpie korzyści już nie ze znanej i powszechnie stosowanej sztucznej inteligencji, a z inteligencji kognitywnej.

Połowa z portów HDMI to 2.0, pozostałe dwa to 2.1, co oznacza wsparcie dla 48 Gbps, 4K/120Hz, VRR i ALLM. To dobra wiadomość dla graczy obecnej generacji. Właściciele PS5 mogą zignorować brak wsparcia HGiG dzięki funkcji Auto HDR Tone Mapping. Jedno z wejść HDMI 2.1 jest również wyposażone w eARC.

System Google TV może nie jest perfekcyjnie płynny, ale za to zapewni wiele lat wsparcia i aktualizacji oprogramowania, jak i samych aplikacji na tym świetnym telewizorze.

SPRZĘT 03:

PANASONIC TX-42LZ980E

Werdykt

#1 | SONY XR-42A90K | 87/100

Plusy Ekscytujące obrazy. Świetny dla graczy. Ładny projekt.

Minusy Mógłby być jaśniejszy.

Podsumowując Jeśli liczy się dla ciebie przede wszystkim fantastyczna jakość obrazu OLED ze szczegółową i przyjemna prezencją, a przymkniesz oko na kwestię szczytowej jasności, to będziesz zachwycony obcowaniem z A90K. Weź go pod uwagę bez względu na to, czy jesteś kinomaniakiem czy graczem.

#2 | PANASONIC TX-42LZ980E | 83/100

Plusy Wiarygodne i odpowiednio dopracowane obrazy. Dyskretny, wydajny interfejs smart TV. Dokładne wsparcie HDR.

Minusy Niezbyt jasny. Słabe audio. Mało atrakcyjna konstrukcja.

Podsumowując Budowa LZ980E nie wygląda mistrzowsko, ale jego obraz błyszczy i obsługuje szeroką gamę standardów.

#3 | LG OLED42C2 | 78/100

Plusy Atrakcyjny, nowy design. Poprawiona jasność szczytowa…

Minusy …choć nie tak wysoka w 42-calowym panelu. Niektóre ustawienia obrazu rozczarowują. Brak HDR10+. Niezgrabność WebOS.

Podsumowując LG produkuje świetne panele OLED, ale już samym telewizorom można trochę zarzucić.