Premiera najnowszych komponentów Denon na 2022 HIGH END Show￼

Denon na monachijskich targach 2022 HIGH END Show przedstawia swoje nowości, które obejmują dwa nowe zintegrowane wzmacniacze – w tym jeden z funkcjonalnością HEOS Built-in oraz wysokowydajny odtwarzacz CD.

Wzmacniacz zintegrowany Denon PMA-1700NE UHC MOS-FET

W Monachium Denon zaprezentuje zintegrowany wzmacniacz PMA-1700NE zapewniający wrażenia słuchowe klasy audiofilskiej z mocą 140 watów na kanał. PMA-1700NE oferuje łączność zarówno dla źródeł analogowych, jak i cyfrowych. Kolekcjonerzy płyt winylowych będą cieszyć się kompatybilnością z wkładkami gramofonowymi zarówno typu MC jak i MM. Inni docenią cyfrowe wejścia optyczne i koaksjalne dla urządzeń multimedialnych, takich jak telewizory, odtwarzacze Blu-ray, konsole i dekodery. PMA-1700NE zapewnia również odtwarzanie muzyki cyfrowej o wysokiej rozdzielczości do 11.2 MHz DSD i 384-KHz/32-bit z komputera przy użyciu wejścia USB-B, połączonego z precyzyjnym zegarem głównym i wysokowydajnym przetwornikiem cyfrowo-analogowym, który skutecznie tłumi zakłócenia jitter gwarantując najlepszą wydajność podczas odtwarzania sygnału cyfrowego. Wyjścia obejmują terminale głośników A/B, a także wyjście subwoofera.

Co najważniejsze, PMA-1700NE został stworzony z myślą o wieloletniej trwałości. Konstrukcja cechuje się wysoką opornością na wibracje zapewniającą maksymalną izolację i rozwiązaniami zaczerpniętymi z klasy premium, w tym elektroniczna kontrola głośności oferująca gładką, liniową regulację poziomów wyjściowych oraz pozłacane terminale głośnikowe i wejść analogowych, aby zapobiec korozji w czasie i zachować niezawodne, długoterminowe połączenia.

Wzmacniacz zintegrowany PMA-900HNE z platformą HEOS Built-in

Kolejnym wzmacniaczem debiutującym na tegorocznym HIGH END Show jest PMA-900HNE, pierwszy zintegrowany wzmacniacz sieciowy Denon z funkcjonalnością HEOS Built-in. PMA-900HNE, który może stać się centrum salonu podczas oglądania telewizji, grania w gry lub słuchania muzyki, zapewnia wyjątkowe wrażenia słuchowe stereo na każdą okazję, a wszystko to w przystępnej cenie. Model ten został wyposażony w zaawansowany, wysokoprądowy wzmacniacz o mocy 85 W na kanał oraz ponadwymiarowy zasilacz, co zapewnia doskonałą jakość dźwięku z każdego typu głośnika. Oferuje precyzyjne odwzorowanie szczegółów, obrazowanie i równowagę, których miłośnicy muzyki oczekują od marki Denon. PMA-900HNE umożliwia streaming dźwięku dzięki łatwej łączności z siecią Wi-Fi, zapewniając dostęp do niemal nieograniczonej ilości treści od popularnych dostawców usług, a także wygodę AirPlay 2, Bluetooth i możliwość odtwarzania dźwięku w wielu pomieszczeniach dzięki platformie HEOS Built-in. PMA-900HNE jest kompatybilny z cyfrowymi plikami audio wysokiej rozdzielczości ALAC, FLAC i bezstratnymi plikami WAV o rozdzielczości do 24 bit/192 kHz, a także ze ścieżkami DSD 2,8 MHz oraz 5,6 MHz.

Precyzyjny odtwarzacz CD DCD-900NE z portem USB

Odtwarzacz CD Denon DCD-900NE został opracowany jako uzupełnienie wzmacniacza PMA-900HNE, tworząc kompletny zestaw zdolny do odtwarzania każdego rodzaju muzyki cyfrowej. Inżynierowie Denon zastosowali najbardziej zaawansowany proces przetwarzania i filtrowania sygnału cyfrowego AL32 Processing Plus, który odtwarza każde nagranie z zadziwiającą precyzją i czystością. DCD-900NE posiada zintegrowany port USB, który oferuje odtwarzanie plików audio w wysokiej rozdzielczości do PCM 192kHz/24bit i DSD 2,8MHz/5,6MHz. Odporna na wibracje konstrukcja izoluje odtwarzacz od niepożądanych zakłóceń, dostarczając tylko najczystszy sygnał audio w każdym systemie. W połączeniu ze wzmacniaczem Denon PMA-900HNE, słuchacze będą mogli cieszyć się swoją kolekcją płyt CD jak nigdy dotąd. Dzięki ponad 110-letniemu doświadczeniu w produkcji komponentów audio klasy premium, Denon oferuje niezrównaną doskonałość zarówno w zakresie dźwięku, jak i jakości wykonania, dzięki czemu muzyka ze wszystkich źródeł ożywa jak nigdy dotąd.

Ceny i dostępność u autoryzowanych dealerów Denon

PMA-1700NE będzie dostępny w czerwcu 2022 w cenie 9 499 PLN.

DCD-900NE będzie dostępny w czerwcu 2022 w cenie 2 399 PLN.

PMA-900HNE będzie dostępny w lipcu 2022 w cenie 4 699 PLN.