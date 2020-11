Yale wprowadza Linus Smart Lock

Nowy Linus Smart Lock pozwala na zaryglowanie i odryglowanie drzwi — bez względu na to, gdzie jesteś. Wyposażony w zaawansowane oprogramowanie i pracujący na intuicyjnej aplikacji mobilnej Yale Access, umożliwia bezkluczowy dostęp i pozwala użytkownikom zobaczyć kto i kiedy, przyszedł czy wyszedł z domu, przydzielić wirtualne klucze dla gości i sprawdzić, czy drzwi są otwarte, czy zamknięte.

Linus sprawi, że każde drzwi staną się inteligentne. Wyposażony w najnowocześniejszą technologię, łączy się z systemami inteligentnego domu, asystentami głosowymi i innymi platformami w celu łatwego sterowania drzwiami i zarządzania dostępem do nich.

Zamek został doceniony prestiżowymi nagrodami Red Dot Awards i The Ambient Awards na targach elektronicznych CES w Las Vegas za elegancki, inteligentny design i najlepsze w swojej klasie materiały wykonania. Linus jest idealnym punktem wejścia do nowoczesnego, stylowego i inteligentnego domu.

Tym, co naprawdę wyróżnia Linus na tle innych inteligentnych zamków na rynku, jest 180 lat specjalistycznej wiedzy i innowacji w zakresie bezpieczeństwa. To oznacza, że konsumenci mogą cieszyć się prawdziwym spokojem ducha, wiedząc, że używają najnowszego rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa połączonego z nowymi funkcjonalnościami, które ochronią ich dom i wszystko, co w nim jest – mówi Kate Clark, Dyrektor Zarządzająca Yale EMEA.

Funkcja Auto-Lock automatycznie rygluje zamek, gdy wychodzisz z domu, natychmiast po zamknięciu drzwi lub po określonym czasie, skonfigurowanym w aplikacji Yale Access. Kiedy wrócisz do domu i zbliżysz się do drzwi, funkcja automatycznego odryglowania Auto-Unlock odrygluje zamek dzięki geolokalizacji. Wejdziesz do domu naciskając na klamkę, bez konieczności szukania kluczy.

Nie musisz się już zastanawiać, czy zapomniałeś zamknąć drzwi wychodząc z domu. Nawet jeśli masz wątpliwości, możesz sprawdzić status drzwi w dowolnym momencie za pomocą aplikacji Yale Access. Dla dodatkowej wygody, Linus wykorzystuje technologię DoorSense, dzięki której dowiesz się czy Twoje drzwi są bezpiecznie zamknięte. A jeśli wydarzy się coś nieoczekiwanego, na przykład drzwi zostaną uchylone, dowiesz się o tym pierwszy.

Ponadto aplikacja mobilna Yale Access umożliwia użytkownikom zdalny dostęp i sterowanie zamkiem za pomocą smartfona. Wystarczy podłączyć go do Yale Connect Wi-Fi Bridge, aby udzielać dostępu zaufanym osobom, wyświetlać aktywność, otrzymywać powiadomienia oraz ryglować i odryglowywać drzwi z dowolnego miejsca na świecie. Użytkownicy będą również mogli skorzystać z integracji z asystentami głosowymi takimi jak Apple HomeKit. Podłączenie zamka do Yale Connect Wi-Fi Bridge umożliwi też integracje z Amazonem Alexą, Asystentem Google i największymi platformami hostingowymi.

Jako część ekosystemu Yale Access, Linus współpracuje z innymi inteligentnymi produktami z tej gamy, w tym z sejfami Yale, zamkami szafkowymi i alarmami. Dla większej wygody, inteligentny alarm zostanie automatycznie rozbrojony, gdy zamek zostanie odryglowany przez system Yale Access.

Integracje z partnerami Yale, w tym nowoczesnymi systemami inteligentnego domu, asystentami głosowymi i platformami hostingowymi, takimi jak Airbnb, upraszczają i zabezpieczają życie konsumentów. Wystarczy sparować Linus Smart Lock z preferowanym asystentem głosowym, aby zaryglować, odryglować i sprawdzić status drzwi.

Wraz z zaufanymi partnerami Yale, Linus i aplikacja Yale Access wspólnie tworzą szereg wyjątkowych możliwości, w tym dostaw do domu, wynajmu krótkoterminowego i usług takich jak sprzątanie lub opieka nad dziećmi — wszystko to, aby uprościć nasze zabiegane życie.

Linus trafił już do sprzedaży, a więcej informacji na jego temat znajdziemy na stronie: www.yalelock.pl