AI NVIDII uczące się poprzez obserwację ludzi

Algorytmy uczenia maszynowego, choć coraz bardziej wyrafinowane, wciąż w dużej mierze oparte są na przesyłaniu zgromadzonych i odpowiednio opracowanych danych do urządzenia. NVIDIA prowadzi właśnie badania nad stworzeniem systemu, który pozwoli sztucznej inteligencji uczyć się poszczególnych prac poprzez obserwowanie wykonujących je ludzi.

Technologia zaprezentowana przez NVIDIĘ ma być przeznaczona do programowania przede wszystkim robotów przemysłowych i produkcyjnych. Sztuczna inteligencja rozpoznaje obiekty, z którymi ma pracować, i ich przestrzenne relacje względem siebie. Kiedy pracownik „szkolący” robota wykorzystuje obiekty do wykonania pracy, AI zapamiętuje, w jakiej kolejności wykonywane były poszczególne działania i następnie próbuje powtórzyć zaobserwowaną czynność. Według NVIDII, do nauczenia robota w ten sposób prostej umiejętności wystarczy jedno powtórzenie. W przypadku bardziej skomplikowanych procesów konieczne może być kilkukrotne przeprowadzenie demonstracji. Jeśli mimo wielokrotnych prób robot wciąż popełnia błędy, AI wyświetli zapamiętane kroki w formie tekstowej, dając użytkownikowi możliwość zmodyfikowania i poprawienia instrukcji.

NVIDIA twierdzi, że opracowywana technologia przyczyni się do uproszczenia integracji mechanicznych pomocników ze środowiskiem pracy zdominowanym przez ludzi. Tak wyszkolone roboty mogą przejąć część zadań wykonywanych przez pracowników, na przykład tych najbardziej powtarzalnych. System uczenia się AI poprzez obserwację jest póki co w początkowych stadiach rozwoju. Miejmy tylko nadzieję, żeby nie zakończył się on buntem maszyn…