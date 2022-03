TEST: Samsung Galaxy S21 FE

Fanowska edycja” Galaxy S21 powstała w jednym celu – wziąć wszystko, co użytkownicy polubili w poprzedniej generacji flagowców Samsunga, i zamknąć je w przystępniejszej cenowo formie. Tak przygotowany smartfon, może pochwalić się mocną specyfikacją, pojemną baterią oraz sporym ekranem. Miej jednak na uwadze, że wcale nie mamy tutaj do czynienia z tanim urządzeniem, a jedynie tańszym.

Czym różni się Galaxy S21 FE od wersji podstawowej? Przede wszystkim oferuje on nieco większy ekran – 6,4 cala zamiast 6,2 – ale wciąż mamy do czynienia z panelem Dynamic AMOLED o rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Z tyłu znajdziemy nieco słabszy układ fotograficzny; ulepszona została natomiast kamerka do selfie i bateria, teraz o pojemności 4 500 mAh. W opcjach pojawiła się także możliwość wybrania modelu z 6 GB pamięci RAM zamiast 8 GB, jeśli chcemy zaoszczędzić trochę pieniędzy.

Design smartfona pozostał właściwie bez zmian: urządzenie jest odrobinę dłuższe i szersze, ale zachowuje charakterystyczne wzornictwo z zawijającą się wysepką aparatu. Ekran pokryty został szkłem Gorilla Glass Victus, które potrafi przetrwać upadek z nawet dwóch metrów. Wodoodporność IP68 zapewnia natomiast całkowitą ochronę przed zamoczeniem.

Wzdłuż prawej krawędzi umieszczone zostały włączniki i przyciski sterowania, zaś na dole – port USB-C. Tradycyjnie Samsung nie oddał nam do dyspozycji złącza 3,5 mm, więc bez słuchawek Bluetooth lub odpowiedniego adaptera się nie obejdzie.

Widoki na przyszłość

Duży, 6,4-calowy wyświetlacz, może pochwalić się rozdzielczością 2340×1080 px. Jedynym elementem, który zaburza jego ciągłość, jest okrągłe wycięcie przedniej kamerki, umiejscowione centralnie wzdłuż górnej krawędzi. Korzystanie z ekranu to czysta przyjemność – panel okazał się ostry, jasny i kolorowy, a dzięki odświeżaniu 120 Hz przeglądanie stron internetowych i praca w aplikacjach zachwycały płynnością.

Entuzjaści fotografii mogą być zawiedzeni przeciętnym aparatem głównym. System składa się z trzech „oczek”: 12-megapikselowego obiektywu szerokokątnego, ultraszerokiej kamerki 12 Mp oraz teleobiektywu 8 Mp. Wykonane nimi zdjęcia są wesołe i ostre, acz nie zachwycają liczbą uchwyconych szczegółów. Fotki zachowują przyzwoity balans pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami, ale ich kolorystyka sprawiała momentami wrażenie przesyconej i krzykliwej. Niezbyt dobrze wypada także cyfrowy zoom: w przybliżeniu 20x i wyżej, na zdjęcia zaczyna wkradać się ziarnistość, a maksymalny zoom 30x okazał się właściwie bezużyteczny.

Dużo dobrego możemy natomiast powiedzieć o aparacie przednim. „Oczko” do selfie potrafi robić twarzowe, ostre fotki, a gdy w polu widzenia kamery pojawią się dodatkowe osoby, telefon automatycznie przełączy się w tryb ultraszeroki.

Pod względem wydajności Galaxy S21 FE nie zawodzi. Urządzenie działa na Snapdragonie 888, tym samym co w linii S21; to potężny procesor, acz w momencie pisania niniejszego tekstu, w sprzedaży pojawiły się już pierwsze telefony z nowszym Snapdragonem 8 Gen 1. Do wyboru mamy wersję z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej oraz nieco droższą 8 GB/256 GB; niestety, pamięci nie da się rozszerzyć za pomocą karty microSD.

Jak można się było spodziewać, urządzenie pracowało szybko i wydajnie: włączanie aplikacji zajmowało jedynie chwilkę, zaś „poważne” gry typu Call of Duty Mobile działały sprawnie, acz potrafiły mocno nagrzać urządzenie. Dzięki większej baterii, Galaxy S21 FE mógł spokojnie przepracować cały dzień na jednym ładowaniu – szkoda jedynie, że w zestawie z telefonem nie znajdziemy ładowarki, a jedynie sam kabel USB-C.

Jeśli podoba ci się design linii Galaxy S21, powinieneś polubić „edycję fanowską”, ale przed zakupem dobrze się zastanów: czy na pewno jesteś gotów wydać ponad 3 tysiące na telefon z zeszłego roku?

Specyfikacja