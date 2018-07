Samsung The Wall w wersji domowej

Absolutny hit tegorocznych targów CES, modułowy telewizor wykonany w technologii MicroLED The Wall, nareszcie trafi pod strzechy. Samsung pracuje nad komercyjną wersją telewizora, która trafi do sklepów już w przyszłym roku.

Miniaturowy The Wall – o ile 73-calowy telewizor można określić mianem „miniaturowego” – jest określany przez Samsunga jako produkt premium. W przeciwieństwie do egzemplarza wystawowego będzie miał on grubość jedynie 30 mm (duży The Wall odstawał od ściany na 80 mm). Niezmienna pozostanie natomiast technologia MicroLED, w której każdy piksel generuje własne podświetlenie. Brak charakterystycznego dla OLED organicznego komponentu wydłuża żywotność ekranu – Samsung szacuje, że telewizor będzie działał przez 100 000 godzin, co przekłada się na ponad 11 lat ciągłego oglądania. Ponadto MicroLED zużywa mniej energii elektrycznej niż konkurencyjne technologie i pozwala dodatkowo podkreślić czernie i kontrasty.

Cena The Wall nie została jeszcze oficjalnie podana, ale przedstawiciele Samsunga zapewniają, że ma ona być „niższa, niż się spodziewamy”. Panele MicroLED trafią do masowej produkcji we wrześniu tego roku, a gotowe telewizory będą dostępne najwcześniej w 2019 roku. Koreańczycy podkreślają, że technologia MicroLED trafi również do innych urządzeń codziennego użytku, chociaż póki co nie podano żadnych przykładowych projektów.